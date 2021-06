¡Wow! Lady Gaga luce extremadamente sexy con ceñido top que deja muy poco a la imaginación

Estados Unidos.- Lady Gaga, dejó con la boca abierta al lucir extremamente sexy con un ceñido top que dejaba poco a la imaginación, por lo que sus seguidores no escatimaron en elogios para la superestrella.

En su cuenta de Instagram, la cantante de "Poker Face", de 35 años, en un pequeño video filmado por ella misma, se le ve acostada boca abajo en el pasto, en una pose juguetona y moviendo su cabello hacia atrás.

Aunque lo que más llamó la atención en la publicación, fue lo que el atrevido ángulo de la cámara captó, pues muestra un ajustado top, un poco transparente de corte bajo, que solo cubría poco de piel, con los tirantes a los lados de los hombros, con su cabello enmarcando la sexy imagen.

Gaga subió el clip súper corto con una serie de corazones de amor emoji coloridos, mientras que sus fanáticos se apresuraron a comentar debajo.

Lady Gaga, hizo la publicación e esta sexy imagen, luego e que diera a conocer el 18 de junio una reedición especial de Born this way, su segunda producción musical de estudio.

En distintos portales de noticias, entre ellos EFE, se da a conocer tal información y se destaca que el proyecto incluirá varias sorpresas, entre ellas una nueva versión de la canción Judas, otro de los más grandes éxitos de Lady Gaga.

Universal Music ha confirmado este lanzamiento y da a conocer que se titula Born This Way The Tenth Anniversary, con los 14 temas originales y otros seis que son fruto de la reinterpretación realizada por diversos artistas "en representación y defensa de la comunidad LGBTQIA+".