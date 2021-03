XPAVLO, un músico independiente que emerge del pop alternativo

Los Mochis, Sinaloa.- Radicado en la Ciudad de México, pero originario de Los Mochis, Sinaloa, Pablo Zárate es un nuevo talento que emerge del pop alternativo con su proyecto XPAVLO.

Estudió administración y música en Tucson, Arizona, en la universidad Pima Community College. Desde muy pequeño le entró el gusto por la música al grado de componer sus propias canciones y lanzarse como músico independiente.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Agarras un instrumento y le vas agarrando y agarrando y te gusta, y al rato te pasas a otro, como que le ves mucha magia a este rollo y así fue conmigo. A la música yo le veo mucha magia, la música y las canciones tienen un poder desde la sanación hasta energéticamente te puede ayudar y eso fue lo que a mí me movió el tapete, el decir ¡órale!, imagínate que puedas ayudar a la gente a que se sienta mejor con tu música”, expresó.

Leer más: Participa mexicana en "Raya y el último dragón"

Su pasión por el mundo de la música lo ha llevado a componer, producir, grabar y cantar sus canciones cien por ciento originales, y solo basta con escucharlo para disfrutar lo que como artista quiere transmitir a su público con su arte.

XPAVLO toca la guitarra, el teclado, percusiones, el bajo y domina el tema de grabar y producir digitalmente.

Nacimiento del proyecto

El proyecto XPAVLO salió a la luz el 23 de octubre del 2020 como un autorregalo por el día de su cumpleaños.

“Como pretexto por el día de mi cumpleaños. Hasta el día de hoy llevo seis lanzamientos, seis sencillos que serán parte de un álbum, pero voy a estar sacando mes por mes una canción hasta que se complete el álbum, porque creo que de entrada haber tirado un álbum completo siendo nuevo, creo que no hubiera sido la mejor estrategia”.

La canción de su primer lanzamiento fue Cromo, del álbum que ha titulado Foráneo, en el cual ya están incluidas las canciones Brilla, Dense tiempo, Boreal, Brilla Remix y Si tú te vas. A su música le ha dado el término de XPOP.

Ahorita estoy haciendo publicidad a la canción de mi último lanzamiento que se titula Si tú te vas, acaba de salir en febrero”.

Inspiración

XPAVLO para la creación de sus canciones se inspira en sus propias vivencias. Es un artista que busca crear sonidos y experiencias basados en recuerdos y cosas de la vida.

“Yo creo que más que nada son experiencias de vida, pensamientos, cosas reales que me hayan pasado, donde no necesariamente tenga que ser bueno o malo, pero creo que lo que más me inspira es como que la parte triste, la melancolía, la nostalgia. Mis canciones son vivencias y me gusta jugar con esa parte de qué hubiera pasado si alguna situación hubiera terminado de cierta manera, buscarle diferentes finales a las cosas”.

Cariño por sus canciones

Para él, todas sus canciones tienen la misma importancia y a todas les pone ese cariño especial con el que quiere transmitir al público la situación que lo llevó a componerlas.

“Sinceramente, las canciones a la hora que tú las haces es como tener hijos, yo creo, nunca he tenido hijos, pero creo que se siente lo mismo, tú le vas a agarrar cariño a todo lo que hagas, aunque tú mismo eres autocrítico en saber que algunas cosas están mejores que otras, pero a todo le vas a poner cariño”.

XPAVLO es de la idea de que hay que preferir la música con la que haya una conexión, independientemente el género y hacer fusiones para tener resultados distintos.

Leer más: "Uno no viene a competir al mundo": Danna Paola desea colaborar con más mujeres

“Creo que hoy en día se trata de empezar a fusionar todos los géneros que escuches y te gusten, creo que es buen momento para empezar a hacer fusiones y tener resultados diferentes. Yo no me veo ni siendo rockero ni siendo urbano, por eso me inclino más por el alternativo, porque literal, tu haces tu versión”.

Las canciones de XPAVLO están disponibles en todas la plataformas digitales como Youtube, Spotify, Amazon Music, Apple Music, Tidal y Souncloud. También interactúa en sus redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter como XPAVLO.