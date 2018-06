Ex novia de XXXTentacion narra las brutales golpizas que le daba

Geneva Ayala, la ex novia del rapero estadounidense XXXTentacion, quien fue asesinado a balazos ayer lunes, rompió el silencio y reveló los abusos a los que fue sometida en el tiempo que fue pareja sentimental del cantante, cuyo nombre real era Jahseh Dwayne Onfroy.

En entrevista para el diario Miami New Times, Geneva Ayala narró que XXXTentacion la había amenazado con atacarla con un tenedor y un cepillo de barbacoa de alambre si terminaban la relación.

Aterrorizada, Geneva Ayala se quedó con él y fue atacada violentamente.

Me golpeó, me estranguló, me rompió colgadores de ropa en las piernas, me amenazó con cortarme el pelo o cortarme la lengua, me ponía cuchillos o tijeras en mi cara, me puso la cabeza bajo el agua.