Xavi Jordan hace su debut musical, con el sencillo "Tus mensajes", fusión electrónica y urbana

"Me gustaría cantar en México y hacer shows, hoy en día la música, en la escena mexicana, es muy variada, hay muchos nuevos artistas rompiéndola. Puedo decir que agarro inspiración de cada uno de ellos".

Mi sueño es poder estar en un festival electrónico, no cómo DJ, sino como cantante de electrónica-urbana, siento que el cielo es el límite, así que no podría decirles hasta donde tengo planeado llegar.

Gracias a la oportunidad que tuvo de poder trabajar con el productor Miguel Arguello, pudo cumplir su sueño: ¡grabar su primer sencillo! "Me inspiran mucho Dj's como Black Coffee, Peggy Gou, Tom & Collins, así como Alejandro Fernández, o Thalia. Por eso siento que mi música es algo diferente, una mezcla de electro con urbano".

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.