El aspecto de Chabelo, a tres años de quedarse sin programa

Fue el domingo 20 de diciembre de 2015, cuando se llevó a cabo la última catafixia; tras 48 años ininterrumpidos, el cuate Xavier López dijo adiós a su programa "En Familia con Chabelo". Desde aquel triste domingo, el cuate Chabelo se ha mantenido alejado por lo general de los reflectores, solo algunas veces a acudido a ciertos eventos.

A través de su cuenta de Instagram la cantante Toñita, "La negra de oro", compartió una fotografía al lado de Chabelo, donde pudimos ver el aspecto que tiene hoy en día a sus 83 años de edad.

La cantante que se dio a conocer en la primera generación de La Academia, comentó en su publicación junto al cuate Chabelo: "no hay emoción mas grande que esta, neta néguenmelo. Me tiembla todo pero soy feliz. Tantos años y por fin se me hizo".

Aunque algunos usuarios de redes sociales comentaron en la foto que Chabelo se veía cansado, otros lo defienden asegurando que se ve muy bien: "no lo puedo creer, está irreconocible", "el eterno Chabelo", son algunos de los comentarios.