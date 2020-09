Xavier Ortiz estaba deprimido por no poder ver a su hijo

Tras darse a conocer la muerte de Xavier Ortiz, quien fuera parte del grupo Garibaldi, mucho se ha dicho sobre las causas de muerte, pues de acuerdo a las autoridades que llegaron al lugar del hecho, el histrión al parecer se había quitado colgándose de unas escaleras.

Pero muchos de sus fans se han cuestionado sobre que orilló al exGaribaldi a supuestamente quitarse la vida, y una de ellas podría ser el no poder ver a su hijo a quien procreó con la arquitecta Carisa de León, de quien se separó tiempo después.

En una entrevista para el programa Ventanenando en abril de este año, Xavier Ortiz había expresado que no había podido ver al menor pues cuando se lo regresó a su madre había comenzado la pandemia en nuestro país, por lo que le fue imposible ver a su hijo durante muchos meses, incluso dijo que solo lo vio por una videollamada, pero fue algo muy rápido.

Y me agarró la contingencia cuando me tocaba tener a mi hijo conmigo, o sea y cuando lo entregué a su mamá se vino todo esto, o sea Xavi no tiene teléfono está muy chiquito, tiene ocho años y lo he tratado de hacer a través de sus hermanos y también están todo el tiempo ocupados, mi exsuegra también que es la doctora y está trabajando (...) y pues no lo he podido ver", dijo Xavier Otiz para Ventaneando.