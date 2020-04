Xavier Ortiz, ex de Patricia Manterola, vende gel y mascarillas para vivir

Xavier Ortiz, ex integrantes del grupo Garibaldi, como muchos otros famosos viven momentos complicados ante la falta de empleo ocasionda por la pandemia de Coronavirus (COVID-19). En una entrevista para el programa Ventaneando de TV Azteca, el también actor y modelo mexicano contó que para obtener ingresos económicos para subsistir vende gel antibacterial y mascarillas.

"Eventos no hay, no se puede juntar la gente, entonces lo que estoy haciendo es entrar en esta rebatinga de cubrebocas y gel antibacterial y guantes y equipo médico, tratando a través de las fundaciones de conseguir proveedores y hacer un poco de dinero con las comisiones", comentó Xavier Ortiz, quien hace unos años estuvo casado con la también ex integrante de Garibaldi Patricia Manterola.

Por el momento el actor de teatro cuenta aún con unos ahorros, pero está preocupado por el momento cuando se acabé ese dinero que tiene y estar sin trabajo. "Gracias a Dios tengo una ahorritos, pero cada mes baja tu cuenta y empieza el nervio a fluir, mucha gente me ha estado ayudando a eventos pequeñitos y te ganas tus cinco, diez mil pesitos, sí, la verdad la estoy pasando bastante duro".

Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, Xavier Ortiz no ha podido ver a su hijo Xavier Jr. (fruto de su matrimonio con Carisa de Leo).

Me agarró la contingencia cuando me tocaba tener a mi hijo conmigo y cuando lo entregué a su mamá se vino todo esto.

"Lo he tratado de hacer a través de sus hermanos, mi ex suegra está ocupada, no lo he podido ver y sí me entra mucho sentimiento, porque tengo que ser muy fuerte y actuar, porque el simple hecho de verlo en la pantalla, yo sé que me va a quebrar".

