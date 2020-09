Xavier Ortiz y las señales de alerta que envió antes de morir

El cantante, actor y modelo Xavier Ortiz murió a los 48 años de edad. La depresión que venía padeciendo desde hace unos años, la falta de empleo y de ingresos, así como el confinamiento por la pandemia de COVID-19, llevaron al ex Garibaldi a quitarse la vida en el hogar donde vivía en la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco.

En una entrevista para el programa Ventaneando de TV Azteca, Olga Ortiz contó cómo fueron las últimas conversaciones que tuvo con su hermano Xavier Ortiz. "Estaba triste, diario decía que no podía ver a su hijo y eso le causaba mucho dolor, pero las pláticas siempre eran muy amenas; nosotros hacíamos chats familiares y en el último que tuvimos me dijo: 'ando muy mal, me siento muy desesperado y he estado tomando algunas medicinas naturistas'".

Olga Ortiz mencionó que su hermano Xavier Ortiz les compartió las recomendaciones que recibió para superar su depresión, como practicar yoga o internarse en una clínica enfocada en dichos malestares. El estado de ánimo del ex Garibaldi tuvo un mayor deterioramiento durante estos meses de pandemia.

Él me lo dijo: 'ésta es la nueva realidad, ésta es la nueva vida, tengo que poner los pies sobre la tierra y las cosas van a ser así de ahora en adelante'.

Asimismo en el programa Suelta la Sopa de la cadena hispana Telemundo, un amigo (que pidió mantenerse en el anonimato) de Xavier Ortiz, dio a conocer una serie de conversaciones vía WhatsApp que tuvo con el ex Garibaldi, donde expresaba la gran tristeza que tuvo en los últimos días de su vida. En uno de estos mensajes, el fallecido cantante le dijo:

Esta es la peor hora del día, cuando estoy solo en casa y tengo chance de pensar, así que ya me voy a la bici. Gracias de verdad, hermano, te siento muy cerca y me da mucho gusto porque la última vez que veniste a la cena te sentí muy lejos y me puse muy triste, pero te entiendo, mi actitud no ayuda en nada, pero ahora que regreses te prometo ser el de siempre.

Esta persona le escribió en otro mensaje: "eres mi hermano, y si a veces puedo parecer enojado es porque te quiero", a lo que Xavier Ortiz le respondió: "yo lo sé y te lo agradezco, ya sabes que tengo el gran defecto de hacer mucho drama de todo y necesito a alguien como tú, que me ponga en mi lugar".

Tras su paso por la agrupación Garibaldi, Xavier Ortiz participó en telenovelas como Sentimientos ajenos, Camila y Un gancho al corazón, entre otras, mientras que en teatro destacó en P.D. Tu Gato a Muerto y Aventurera, montaje para el cual interpretó el personaje de "La Bugambilia". Su vida artística era inexistente desde hacía ya tiempo, pero no dejó de buscar oportunidades; solía hacer presentaciones personales y alistaba con la empresa Me Show un espectáculo en línea vestido de drag queen emulando a "La Bugambilia".

