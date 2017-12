Ximena Duque sobre Julián Gil: “ha hecho mucho daño"

La actriz colombiana Ximena Duque expresó que su exnovio, Julián Gil, “ha hecho mucho daño a muchos corazones”, y cree que está pagando el precio con el escándalo que lo involucra con su expareja, Marjorie de Sousa, y el hijo de ambos, Matías.

En entrevista con el programa Suelta la sopa, Ximena comentó haberse incomodado tras leer que alguien escribió en las redes sociales que Marjorie de Sousa estaba pagando un “karma”.

Tras el nacimiento de Matías, Julián Gil y Marjorie de Sousa han protagonizado una amarga y mediática batalla legal por la custodia y manutención del menor. Incluso, el actor puertorriqueño de origen argentino se hará el 4 de enero una prueba de ADN para confirmar que es el padre biológico del bebé.

Asimismo Ximena Duque expresó:

“No sé qué le habrá hecho Julián a ella, porque seguramente algo le hizo para que no quiera dejarle el niño. Pero yo sí creo que es su papá y tiene derecho a estar con su bebé. Me da mucho pesar con el niño, sobre todo cuando veo las imágenes de ella entrando a la corte, y el bebé, y las cámaras y las luces encima del niño”.

Por último, la ex novia de Julián Gil mando el siguiente mensaje a Marjorie de Sousa:

“Respeto la decisión de cada uno y la manera como llevan su vida. Yo creo que el tema de hacer todo público también trae consecuencias. Yo, quizás, me hubiera quedado calladita, hubiera hecho lo mío, saco a mi niño adelante, y si me das bien, y si no también. Porque ya lo hice y me funcionó”.