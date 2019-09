Ximena Sariñana dice que una canción de Los Ángeles Azules es famosa por ella

Ximena Sariñana señaló que la pegajosa canción de Los Ángeles Azules 'Mis Sentimientos', es reconocida gracias a que ella colaboró con la agrupación de Iztapalapa, Ciudad de México.

Durante una entrevista con Imagen, la cantante mexicana aseguró que el tema fue muy bien recibido por el público y se convirtió en la sensación de todas las fiestas y reuniones.

Me siento súper agradecida con ellos por haberme invitado a ser parte de su historia y por haber hecho historia también con esta canción. Es una canción que no era tan conocida y a partir de nuestra colaboración, pues bueno, definitivamente se ha vuelto un clásico en la música que se escucha” .

La canción es proveniente del álbum 'Cómo te voy a olvidar', lanzado por la famosa agrupación en el año 2013. En su lanzamiento fue un gran éxito y según Ximena, sin su fama y su talento, no hubiera sido de esa manera.

Las burlas para la también actriz no se hiceron esperar, tras sus extrañas declaraciones, los internautas decidieron hacerla 'poner los pies en la tierra', pues aseguraron que con o sin Ximena, la canción ya era un gran éxito y arremetieron contra ella, asegurando que a quien no conocía el público, era a ella.

"que la cancion no era tan conocida !! no la conocias tu y a ti quien te conocia??" "Con cuanta humidad habla la Ximena".

¿Que la canción no era tan conocida? jajaja ... Más bien tu no eras tan conocida pero gracias a esta canción mucha gente te conoció a ti. Si que eres muy creidita y francamente para el tiempo que llevas en el medio de la actuación y música no has pisado muchos escenarios que otros que con ese tiempo si lo han hecho sin alardarse tanto."