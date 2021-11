México.- El fenómeno coreano BTS fuera de las categorías principales, ABBA de vuelta y con una nominación en la bola y otras sorpresas trajo el anuncio de las nominaciones al Grammy 2022.

La primera noticia que dejó con la boca abierta fue que en la 64 entrega anual de los Grammy BTS, la banda más exitosa K-pop, no está en las 4 categorías principales, pero pudieron colarse con el éxito "Butter", que les valió una merecida nominación a Mejor Actuación de grupo / dúo pop.

¿Y BTS? Los desaires y sorpresas de las nominaciones a los Grammy 2022

Otro nombre que fue excluido fue el de Lana Del Rey, mientras que Selena Gómez fue elegida por primera vez a Mejor álbum de pop latino por Revelación.

Al igual que el legendario cuarteto sueco ABBA, que compite a Grabación del Año por "I still have faith in you" incluido en su disco Voyager, su primer disco en 40 años que vio la luz en 2021.

The Weeknd también había anunciado planes para boicotear los Premios Grammy en el futuro después de su desaire en 2021, pero aún así obtuvo tres nominaciones al Grammy para la ceremonia de 2022, dio a conocer The Hollywood Reporter.

Al igual que otros artistas, The Weeknd recibieron nominaciones que anteriormente no tendrían, porque el libro de reglas de los Grammy se actualizó este año para eliminar una regla anterior de que los compositores deben haber contribuido al 33 por ciento de un nominado al Mejor Álbum para recibir el reconocimiento.

Esa nueva regla, explica Variety, le valió a The Weeknd reconocimientos por sus contribuciones a dos nominados al Mejor Álbum, la edición de lujo de Planet Her de Doja Cat y Donda de West. También recibió una nominación a Mejor Interpretación de Rap Melódico por una canción del último álbum, Hurricane, que también presenta a Lil Baby.

