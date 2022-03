¿Y Cynthia Rodríguez? Carlos Rivera celebra contento su cumpleaños 36, pero sin su novia

México.- El 15 de marzo Carlos Rivera estuvo de manteles largos celebrando su cumpleaños número 36, festejo que compartió a través de su perfil en Instagram, en donde recibió todo tipo de comentarios, halagos y felicitaciones, aunque hubo un detalle que llamó la atención de todos.

Y es que resulta que el cantante mexicano dejó sorprendidos a todos al publicar una fotografía de su celebración de cumpleaños, pero sin Cynthia Rodríguez, su novia, lo que ha aumentado los rumores de que la pareja ya no está junta y sólo mantienen una relación de amistad.

En el cuadro de su festejo, Carlos acudió a sus redes sociales y compartió una publicación de su celebración, en donde se le vio posando frente al lente de la cámara con una impresionante decoración y un pastel en los que se veía su número de cumpleaños y sus iniciales.

Los comentarios no se hicieron esperar, pero hubo no todo fue miel sobre hojuelas, ya que algunos de sus seguidores le cuestionaron en dónde estaba su novia, pues en ningún momento se les vio juntos, preguntas a las que Carlos Rivera no dio respuesta.

"Gracias por tantos mensajes llenos de cariño. Ha sido un cumpleaños maravilloso", fue el mensaje que lanzó el cantante junto a la publicación. Momentos más tarde, fue su novia quien compartió otro mensaje para felicitarlo por el día tan especial.

"No me alcanzan 24 horas para festejarte como te mereces, pero si tengo una vida para agradecerle a Dios por ti. Así quiero verte siempre, sonriendo, cumpliendo cada sueño. ¡Feliz cumpleaños Amor mío!", compartió Cynthia Rodríguez en su perfil de Instagram retomando la fotografía de su novio.

Al no encontrar fotografías de la pareja junta, sus seguidores comenzaron a cuestionarse si realmente celebraron el día juntos, lo que dado bastante sobre qué hablar. Cabe recordar que la relación que mantienen Carlos y Cynthia ha sido tema de conversación debido a que son pocas las veces que se dejan ver juntos.

Aunque muchos se cuestionaron si es una realidad que siguen juntos, hubo otras personas que hablaron sobre su relación y destacaron que hacen una muy hermosa pareja, sin importar que prefieran mantener su vida amorosa en privado.

