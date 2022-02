¿Y Frida Sofía? Alejandra Guzmán celebra su cumpleaños 54 diciéndose "afortunada y feliz"

Leer más: Jennifer López y Ben Affleck protagonizan los más románticos momentos en la premier de Marry Me

Sobre el tema, la también cantante destacó que nadie de su familia estuvo ahí para ayudarla y eso dio bastante sobre qué hablar. "¿Saben qué es triste? Que nadie de mi familia está, para que vean, yo no tenía a dónde irme hoy", externó la única hija de Alejandra Guzmán .

Más de 262 mil vistas logró el video y bastantes comentarios. Se destacaron los comentarios de diferentes figuras del medio del espectáculo que le enviaron sus mejores deseos, así como sus fanáticos, pero no hizo falta quien decidiera cuestionarle por su hija.

A través de sus redes sociales, Alejandra compartió un breve video para hablar por un instante con sus seguidores durante uno de los días más importantes en su vida. "Me siento afortunada, feliz, bendecida, agradecida por todo lo que me ha dado la vida", destacó.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.