¿Y Peña Nieto? Tania Ruiz presume su Navidad con hijas y amigos del expresidente

México.- La modelo Tania Ruiz presumió su Navidad junto a las hijas y amigos de Enrique Peña Nieto, en una serie de fotos donde no aparece el expresidente de México.

A través de historias publicadas en su cuenta de Instagram, Tania Ruiz, qe desde hace tiempo es la pareja de Peña Nieto, compartió su celebración de la Navidad con Paulina y Nicole Peña, hijas del primer matrimonio del priista.

En las fotos la modelo también se muestra acompañada de Luis Miranda Nava, exsecretario de Desarrollo Social (Sedesol) durante el sexenio de Peña Nieto, así como su secretario de Gobierno cuando fue gobernador del Estado de México, por lo que se trata de uno de los colaboradores más cercanos al priista.

En otra foto, Tania Ruiz aparece abrazando a Santiago y Luis Miranda, hijos de Miranda Nava. Esta imagen fue compartida por el hijo del político y retomada por la modelo en sus historias de Instagram. Ttambién compartió fotos de Luis Miranda donde aparece el joven junto a su padre y las hermanas Peña Petrelini, a quienes se refiere como "las más guapas de México".

Tania Ruiz presumió su Navidad con las hijas y amigos de Peña Nieto, pero el expresidente no aparece. Foto: Instagram

Sin embargo, llama la atención que Enrique Peña Nieto no aparece en ninguna de las fotos compartidas por Tania Ruiz, por lo que no se sabe si estuvo presente en el festejo, o acaso no quiso mostrarse en redes sociales, considerando que desde que concluyó se sexenio se mantiene alejado de la luz pública.

Desde hace casi tres años Peña Nieto y Tania Ruiz son pareja sentimental, y a lo largo de ese tiempo han sid captados en fiestas y viajes en diversas ocasiones, lo que siempre provoca polémica y críticas contra el expresidente por las acusaciones de corrupción que mancharon su sexenio.

La última vez que la pareja fue captada fue a finales de octubre en un lujoso hotel de Florencia, Italia, donde el priista, bien peinado y con cubrebocas, mostró una actitud despreocupada. Un par de mexicanos que se encontraban afuera del Hotel Ville esperaron al expresidente y su novia para grabarlo mientras le gritaban "ratero" y otras acusaciones por su gobierno.

"El ratero ya se va. Para ser presidente qué poco. Un presidente en un taxi, cada quien tiene lo que se merece y va a ir a la cárcel, va a pagar todo", le espetaron. Lejos de mostrarse nervioso, Peña Nieto se asomó por la ventana del taxi y saludó a las personas que lo grababan desde la vía pública.

