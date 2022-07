"Y ahora, ¿cómo se vive sin ti?", las tristes palabras de Anna Ferro, esposa de Fernando del Solar

Anna Ferro describió a Fernando del Solar como el amor de su vida , resaltando que jamás había conocido a un ser humano como él , "me quedo con la enseñanza de seguir adelante y luchar, nunca se cansó, su lucha, su sonrisa y su amabilidad es con lo que yo me quedo".

Luego de haber compartido estas tristes palabras, la mañana de este viernes, Anna Ferro ofreció una conferencia de prensa, manifestando que el dolor por la muerte de Fernando del Solar , es algo que no se puede explicar, "es un dolor que no puedes entender".

El medio del espectáculo está de luto ante la muerte del querido conductor de televisión y actor Fernando del Solar , originario de Buenos Aires, Argentina y nacionalizado mexicano. Tenía 49 años de edad. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento; cabe recordar por varios años, mantuvo una lucha contra el Linfoma de Hodgkin , un tipo de cáncer que se desarrolla en los glóbulos blancos .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

