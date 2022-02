Y el premio es para... Estas son las nominaciones a los premios Óscar 2022, ya puedes elegir a tu favorito

Los Ángeles.- El próximo 27 de marzo en Los Ángeles, California, Estados Unidos, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS, por sus siglas en inglés), decidieron no competir contra el Super Bowl, que será este domingo 13 de febrero.

Sin embargo, esto le da más tiempo a los fans de elegir a su favorito, ya que este martes se anunció lista completa de nominados a la 94ta edición anual de los Premios de la Academia, entre los que resaltan Will Smith y Andrew Garfield, entre muchos otros.

Leslie Jordan y Tracee Ellis Ross anunciaron las nominaciones el 8 de febrero revelaron los nominados en 23 categorías en el anuncio, que se transmitió en el sitio web de los Oscar y en las cuentas de redes sociales de la Academia de Cine.

Lista de nominados a la 94ta edición anual de los Premios de la Academia, según se anunció el martes.

Mejor película

“Belfast”

“Coda”

“No mires hacia arriba”

“Conduce mi auto”

“Dune”

“King Richard”

“Pizza de regaliz”

“Nightmare Alley”

“El poder del perro”

“West Side Story”

Actor en un papel principal

Javier Bardem, “Siendo los Ricardos”

Benedict Cumberbatch, “El poder del perro”

Andrew Garfield, “tick Tick Boom”

Will Smith, “King Richard”

Denzel Washington, “La tragedia de Macbeth”

Actriz en un papel principal

Jessica Chastain, “Los ojos de Tammy Faye”

Olivia Colman, 'La hija perdida”

Penélope Cruz, “Madres paralelas”

Nicole Kidman, “Siendo los Ricardos”

Kristen Stewart, “Spencer”

Actriz en un papel secundario

Jessie Buckley, “La hija perdida”

Ariana DeBose, “West Side Story”

Judi Dench, “Belfast”

Kirsten Dunst, “El poder del perro”

Aunjanue Ellis, “King Richard”

Actor en un papel secundario

Ciarán Hinds, “Belfast”

Troy Kotsur, “Coda”

Jessie Plemmons, El poder del perro

JK Simmons, “Ser los Rciardos”

Kodi Smit-McPhee, “El poder del perro”

Mejor director

Kenneth Branagh, “Belfast”

Ryusuke Hamaguchi, “Drive My Car”

Paul Thomas Anderson, “Pizza de regaliz”

Jane Campion, “El poder del perro”

Steven Spielberg, “West Side Story”

Mejor puntaje original

“No Mires Arriba”

“Dune”

“Encanto”

“Madres Paralelas”

“El Poder del Perro”

Mejor Guión Adaptado

“Coda”

“Dune”

“La hija perdida”

“El poder del perro”

Mejor Guión Original

“Belfast”

“No mires hacia arriba”

“King Richard”

“Pizza de regaliz”

“La peor persona del mundo”

Mejor canción original

“King Richard”

“Encanto”

“Belfast”

“Sin tiempo para morir”

“Cuatro buenos días”

Largometraje Internacional

“Conduce mi carro”

“Huye”

“La mano de Dios”

“Lunana: Un yak en el salón de clases”

“La peor persona del mundo”

Mejor largometraje animado

“Encanto”

“Flee”

“Luca”

“The Mitchells vs. The Machine”

“Raya y el último dragón”

Mejor Cortometraje de Animación

“Asuntos del Arte”

“Bestia”

“Boxballet”

“Robin Robin”

“El limpiaparabrisas”

Cortometraje de acción en vivo

“Ala Kachuu — Take and Run”

“The Dress”

“The Long Goodbye”

“On My Mind”

“Por favor espera”

Diseño de vestuario

“Cruella”

“Cyrano”

“Dune”

“Nightmare Alley”

“West Side Story”

Mejor Documental

“Ascensión”

“Ática”

“Huir”

“Verano del alma”

“Cabalgando con fuego”

Mejor Fotografía

“Dune”

“Nightmare Alley”

“El poder del perro”

“La tragedia de Macbeth”

“West Side Story”

Mejor montaje cinematográfico

Don't Look Up

Dune

King Richard

El poder del perro

Tic, tic... ¡boom!

Mejor Maquillaje y Peluquería

Próximamente 2 America

Cruella

Dune

Los ojos de Tammy Faye

House of Gucci

Mejor diseño de producción

Dune

Nightmare Alley

El poder del perro

La tragedia de Macbeth

West Side Story

Mejor sonido

“Belfast”

“Dune”

“Sin tiempo para morir”

“El poder del perro”

“West Side Story”

Mejores efectos visuales

Dune

Free Guy

No Time to Die

Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos

Spider-Man: No Way Home

Mejor Documental (Tema Corto)

Audible

Guíame a casa

La reina del baloncesto

Tres canciones para Benazir

Cuando éramos matones