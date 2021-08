¡Y es millonario! Luisito Comunica critica precio de las pruebas Covid-19 en México

México.- Las pruebas para detectar el virus de la Covid-19 (SARS-CoV-2) siguen en aumento, ya que están siendo utilizadas en diferentes lugares para trabajar, transportarse y realizar trámites, pues se busca acabar con el alto número de personas infectadas.

Entonces, la industria del entretenimiento son los que más pruebas se realizan, esto para grabar, estar en sets, producciones, viajar y convivir, incluso en eventos, un gasto que puede afectar el bolsillo como lo que le sucedió a Luisito Comunica.

El influencer mexicano decidió referirse a través de sus historias de Instagram al tema y destacó que ha gastado bastante dinero para hacerse pruebas PCR (Reacción en Cadena de Polimerasa), ya que viaja constantemente y asiste a diferentes producciones.

Entonces, cada que tiene que comprobar que no está infectado del virus, Luisito Comunica se realiza una y al reflexionarlo, entendió que son de un alto precio.

"Nunca me había puesto a reflexionar bien en lo caras que son (las pruebas PCR) Primer temilla que quería tocar sobre estas pruebas: ¿qué determina que en algunos lugares o países te lo metan y te dicen que tienen que estar 15 segundos adentro, te lo giran y casi te pican el cerebro, y en otros nada más te hacen ploc y ya está?", dijo en historias de Instagram el youtuber.

Asimismo, cuestionó los diferentes métodos para detectar la enfermedad, ya que en otros países es distinta la manera en que realizan las pruebas, lo que lo hizo reflexionar y aseguró que "nadie tiene la técnica todavía". Habló también sobre los precios, mientras en México cuestan hasta $3 mil pesos, en Estados Unidos cuestan alrededor de $300 pesos mexicanos, es decir, $15 dólares.

Finalmente, el youtuber habló sobre los laboratorios que suelen cobrar un extra por entregar los resultados en menos de ocho horas, lo que considera que se ha convertido en parte del negocio en la actualidad, mientras que en otros lugares son bastante rápidos.

"Hay laboratorios que te 'venden' esto de que te damos la prueba PCR rápido porque si no se tardan 48 horas (...) No lo sé yo he visto muchos laboratorios en muchos países y todos tienen sus propios mecanismos, que me pone a pensar es un tremendo negocio. Es el negocio de la década", finalizó Luisito Comunica.