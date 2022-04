¿Y los de Belinda? Christian Nodal asegura que no ha quitado ningún tatuaje

Estados Unidos.- Durante su paso por la alfombra roja de los Latin American Music Awards 2022, el cantante mexicano Christian Nodal fue cuestionado sobre sus polémicos tatuajes y no se negó a hablar del tema, respondiendo lo inesperado.

El intérprete ha dejado en claro que amor que le tiene a sus tatuajes, por lo que se ha plasmado en la piel algunas referencias importantes para su vida, tales como la relación que tuvo con la cantante Belinda, que tanta polémica desató y sigue dando sobre qué hablar.

Entonces, durante su paso por la alfombra roja de los Latin AMAs, los medios de comunicación no perdieron la oportunidad de cuestionarle al respecto; primero le preguntaron cuál era el que más le había dolido y el respondió.

"El que más me ha dolido es el que le hice a Adamari, ella anda estrenando tatuaje… ¿por qué me ha dolido?, porque tenía mucho miedo de lastimarla, de hacer algo mal", explicó el compositor.

Pero llegó la segunda pregunta y todo se sintió incómodo, pues le cuestionaron si le había dolido quitarse alguno de los diseños que tiene en su cuerpo y el de inmediato contestó que no se había quitado ninguno, dejando a todos muy sorprendidos.

"No, no me he quitado ninguno", dijo Nodal durante la entrevista. "¿O te los tapas?", continuó la entrevistadora, refiriéndose a los que ha cubierto tras terminar su última relación. "A mí un pajarito me dijo que te había hecho la misma pregunta y tú le habías dicho que el tatuaje que más te habías dolido es el tatuaje que te habían hecho en el alma", dijo otra entrevistadora.

Ante los comentarios que le hicieron, Christian Nodal sólo lanzó una sonrisa y dejó ver su incomodidad al obligarlo a hablar sobre el tema, motivo por el cual decidió no contestar a los cuestionamientos.

Leer más: ¡Sí es su amiga personal! Así fue el reencuentro de Niurka y Gloria Trevi en los Latin AMAs