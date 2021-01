¿Y su novio? Dua Lipa pasea en la playa con Dexter, el nuevo amor de su vida

México. Dua Lipa, cantante originaria de Londres, Inglaterra e intérprete de temas como New love, comparte en Instagram una imagen suya en la que pasea en la playa con Dexter, su nuevo amor, y sus fans se cuestionan dónde está su novio, luego de ver tal imagen.

Dua Lipa pasea en la playa con Dexter, su mascota, y eso da pie a tiernos comentarios por parte de sus millones de seguidores. "Paseo al atardecer con mi hijo Dexter", escribe la cantante en el título de su post donde se aprecia llevando a la mascota entre el agua con un lazo entre sus manos.

Foto de Instagram

Dua Lipa también ha destacado como compositora, modelo y diseñadora de moda, además figura en la lista de los nominados a los premios Grammy 2021, evento que será el 31 de enero. Según Wikipedia comenzó su carrera musical cuando tenía 14 años de edad, al hacer covers de canciones de otros artistas en YouTube. Además desde su adolescencia trabaja como modelo.

Y tenía 19 años cuando dio a conocer sus primeros cortes musicales New love y Be the one, con los cuales pudo llegar a muchos jóvenes de su edad en su país natal, luego en Estados Unidos y otros más, de esa manera fue abriéndose camino en la escena musical.

Foto de Instagram

Y gracias a su esfuerzo, talento y dedicación, Dua Lipa es considerada actualmente una de las artistas más influyentes en la industria musical y popular en redes sociales al tener poco más de 56.6 millones de seguidores en Instagram, por esto y muchas cosas más, la cantante sigue llenando su vida de logros profesioales.

Días atrás se dio a conocer la lista completa de los nominados a los premios Grammy 2021 y en ella Dua Lipa se posiciona como una de las favoritas junto con Billie Eilish. Será el próximo 31 de enero de 2021 cuando se llevará a acabo la edición número 63 de los premios Grammy.

Según reporte en distintos portales de noticias, Dua Lipa y Megan Thee Stallion fueron felicitadas durante la presentación de los nominados, precisamente por sus nominaciones a los premios Grammy, y se mostraron emocionadas con la noticia, además, fueron invitadas al escenario para interpretar algunos de sus éxitos en la premiación.

Lipa ha ganado varios premios en su carrera, incluyendo dos premios Grammy, tres premios Brit y dos MTV Europe Music Awards. También obtuvo tres nominaciones a los Billboard Music Awards, una a los American Music Awards y cuatro a los MTV Video Music Awards.

Y en los últimos meses la famosa cantante se ha estado escuchandocon Break my heart ( Romper mi corazón). El tema fue lanzado en marzo de 2020 a través de Warner Records como el tercer sencillo de su segundo álbum de estudio Future Nostalgia (2020).

La canción fue escrita por la propia Lipa, y también cuenta con la participación de Alexandra Tamposi y sus productores The Monsters and the Strangerz. El video de dicha canción se estrenó en marzo de 2020 y fue filmado en Sofía, Bulgaria, y en la trama se alude a la década de los años noventa.