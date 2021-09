¿Y tú que has hecho en tu peor borrachera? Danna Paola despilfarró dinero y fue apodada Lady Shark (VIDEO)

¿Qué has hecho en tu peor borrachera? ¿Llamaste por teléfono a tu ex? ¿Te quedaste dormido? ¿Sacaste los pasos de baile prohibidos? ¿Te peleaste con alguien a golpes? La cantante y actriz mexicana Danna Paola se pasó de copas y terminó comprando una lujosa pijama de seda, con un precio de más de 16 mil pesos mexicanos.

Danna Paola, quien fue una de las protagonistas de la serie española "Élite" (producción original de Netflix), contó a Facundo durante una charla para LOS40 México, que en cierta ocasión estando en Londres, Inglaterra, se puso la "peda" de su vida. La cantante había quedado con unos amigos para visitar West End, un famoso lugar de esta ciudad de Inglaterra, pero al final de cuentas terminó yendo sola.

"Yo un día me puse muy borracha en Londres y me fui a ver 'Wicked', porque yo hice 'Wicked', yo lo quería ver en West End, entonces mis amigos me dijeron 'Danna, no vamos a ir porque está muy lejos' y dije 'yo quiero ir a verlo, me fui sola'. Gran error porque obviamente Danna Paola se volvió a poner la peda de su vida".

Danna Paola había bebido vino, pero se le pasaron las copas; al estar en West End "me fui caminando por todas las tiendas y gasté todo lo que en mi consciencia estaba bien". La actriz de pronto quiso una pijama. "Yo buscaba una pijama en mi borrachera y yo dije 'es que quiero una pijama de seda', mientras mis amigas marcándome para saber donde estaba".

Al entrar a una exclusiva tienda de West End, Danna Paola compró una pijama de seda que costaba 16 mil pesos mexicanos. Posteriormente sus amigas llegaron e hicieron que regresara todo lo que había comprado.

"Me tiré una botella de vino yo sola y todo era porque yo andaba sola y yo podía, cuando llegan mis amigas me dicen: 'vas y regresa todo lo que compraste', entonces me hicieron regresar la pijama de shark y desde ahí me apodaron 'Lady Shark'".

