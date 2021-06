"Y tú que te quejas" Camila Cabello luce despreocupada sus cuervas en bikini y causa controversia

Miamia.- Camila Cabello robó la atención de todos luego de haber sido vista el jueves pasado divirtiéndose en la playa de Florida, con su novio estrella del pop Shawn Mendes, pues mostró una apariencia natural y despreocupada en bikini que ha encantado a sus seguidores, mientras que por otro lado han creado controversia.

Camila Cabello lució un hermoso traje de baño de dos piezas en tonos azules, que hacia juego con el océano, mientras que el cantante de “Misplaced in Japan”, vestía un traje de baño negro sencillo y, a veces, sus AirPods.

Las fotos de Cabello al mostró sus curvas despreocupadamente en la playa, han llamado la atención de sus seguidores, quienes no perdieron el tiempo para elogiar a la estrella por su look playero “refrescante y natural”.

Sin embargo, como en todo, existe lo bueno y lo malo, y hay algunos que han pedido que se borren las fotografías de la cantante, pues creen que los ángulos de donde fueron tomadas las fotografías, no le favorecen y podría ar la idea que un embarazo.

“Camila se ve increíble. No hay cirugía plástica como en Hollywood”, dijo un fan. TuiteóOtro agregó: “Esta foto no debe borrarse, ella es agradable, no perfecta, pero buena. Y eso está bien. Es bueno ver a una celebridad sin un cuerpo de plástico con Photoshop”.

Aunque las fotografías han creado gran controversia, pues es sabio que como figura publica se les exige tener un cuerpo casi perfecto, eso no le quita el sueño a la estrella del pop, pues no es la primera vez que es criticada por su figura.

Fotos de Camila Cabello que están creando controversia. Foto: Captura

En 2019, la ex cantante de Fifth Harmony compartió una figura poderosa mensaje a través de su historia de Instagram, explica a más de 53.1 millones de seguidores que ha aprendido a sentirse cómoda con su cuerpo y les pide a los demás que sigan su amor propio.

Nunca entré en las redes sociales con la intención consciente de evitar cosas que hirieran mis sentimientos, dijo. Escribió.

Pero mientras las criticas, para bien y para mal están en el aire, la pareja se divirtió con las olas antes de tomarse un tiempo para relajarse en la playa debajo de una sombrilla.

Finalmente, la estrella del pop de 24 años y el cantante de “Deal with You Higher” de 22 años abandonaron la playa para darse una vuelta en una piscina como alternativa, según informó Gruntstuff.