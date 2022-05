"¿Y?, ¿y?", Lucero recuerda mayor escándalo de su carrera, la amenaza con pistola de su guardaespaldas

El más grande escándalo que ha protagonizado la cantante y actriz mexicana Lucero, conocida como "La novia de América", es cuando uno de sus guardaespaldas amenazó a varios periodistas con un arma de fuego, esto al interior de un teatro en la Ciudad de México. Posteriormente, en una rueda de prensa, la ex esposa de Manuel Mijares, se mostró muy molesta y prepotente, sorprendiendo a los medios de comunicación, al defender al guardaespaldas.

En una reciente entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, Lucero recordó aquel escándalo, contando que sus hijos saben esta penosa historia. "Qué oso hoy en día, la otra vez les conté, bueno, ellos muy asombrados con la historia, ¡qué historias!, pero como han pasado muy pocas de mi vida, se han hecho muy grandes".

Todo ocurrió en agosto de 2003. La prensa de espectáculos había sido citada al Teatro San Rafael, en la Ciudad de México, para la develación de la placa por las 100 primeras funciones de la obra "Regina", la cual fue protagonizada por la Lucero. La madrina de develación fue Silvia Pinal, una de las grandes actrices de la época de oro del cine mexicano.

En aquel entonces, Lucero había filmado la película "Zapata" junto a Jaime Camil. En varias ocasiones, la prensa de espectáculos le preguntó a la actriz si saldría desnuda en el largometraje, a lo que siempre respondía que no.

En aquella noche en el Teatro San Rafael, antes de llevarse a cabo la función de "Regina", los reporteros volvieron a cuestionar a Lucero sobre un desnudo en la película antes mencionada. Cansada de que le preguntaran de nuevo, no dio más declaraciones.

Los reporteros permanecieron en el teatro y luego de ser develada la placa por las 100 representaciones de la obra, trataron de subir al escenario para entrevistar a Lucero, sin embargo, una persona de nombre Fernando Guzmán les bloqueó el acceso. Dicha persona había sido contratada como guardaespaldas para "La novia de América".

La situación poco a poco comenzó a salirse de control. Ante la insistencia de los medios de comunicación, el guardaespaldas se lanzó hacia los reporteros, agredió físicamente a unos de ellos y los amenazó con una pistola, situación que provocó pánico y nerviosismo entre los presentes. Cabe mencionar que cuando esto ocurrió, Lucero ya había salido del teatro.

Al día siguiente, los empresarios, a cargo del teatro y de la obra, ofrecieron una rueda de prensa para ofrecer disculpas por lo que ocurrió, pero Lucero mostró una actitud muy diferente. En todo momento defendió al guardaespaldas. Fue en esta conferencia con los medios de comunicación, cuando surgió su conocida frase: "¿y?, ¿y?", la cual usó para responder algunas preguntas, evidentemente molesta.

"Yo no tengo que pedirle perdón a nadie, aquí no se cometió un delito. El señor que tenía un arma en su poder tiene un permiso para portarla, no existe una ley en la que dice que una actriz tiene que dar entrevistas, en ningún lugar".

En su entrevista con Mara Patricia Castañeda, Lucero comentó que unos reporteros hicieron comentarios ofensivos sobre su mamá, lo que provocó que no quisiera dar ninguna entrevista.

"Mi gravísimo error fue salir con los compañeros de los medios, no sabes la cantidad de groserías que recibí, pero no sé qué me dijeron de mi mamá y entonces ahí me enfurecí muchísimo, caí en esa trampa. Desde esa vez ya no me enojo, todo se me resbala para no caer en provocaciones".