"Ya ahí me mandan mis regalías": Kalimba no estaba ni enterado de la serie de OV7, y así reaccionó

Con cada vez un paso más cerca de la serie de OV7 que se está preparando, quien no estaba ni siquiera enterado de este plan es Kalimba, quien reacción hasta molesto al no ser informado por sus propios compañeros.

La serie acerca del grupo OV7, que fue todo un éxito en la década de los 90, está en camino a ser producida por la empresa de la actriz Eva Longoria. Pese al gusto de los fans, Kalimba no reaccionó de tan buena manera, pues no fueron sus compañeros quienes le hicieron saber de su existencia, y no ha sido consultado para la misma.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Lo que Ricardo Montaner revela sobre el millonario anillo de Belinda

Fue en un encuentro con reporteros de Ventaneando que Kalimba se enteró, señalando que aunque es posible que la serie sea buena, hubiera preferido enterarse de boca de sus compañeros y no de la prensa.

“Que Dios los bendiga, será una gran serie, ya ahí me mandan mis regalías”, dijo tajantemente el cantante. “Mi punto de vista es que me deberían de avisar a mí, porque al parecer a ti ya te avisaron y a mí no, entonces no sabía que se iba a hacer la serie”.

Ante ello, Kalimba dijo que preferiría ver el guión para estar seguro de qué se va a contar y aprobarlo, pues aunque otros miembros se han mostrado contentos y han colaborado, él no ha sido consultado para la realización de la serie biográfica.

“Me tendrían que enseñar el libreto y me tendrían que enseñar qué tipo de serie va a ser, obviamente a ninguno de los OV7 le interesa una serie de chismes, a ninguno de los OV7 le interesa una serie dramática”, agregó.

Mencionó, sí han habido algunas diferencias, como fue el caso del distanciamiento y reconciliación con Ari Borovoy, pero en lo general, la relación con sus compañeros es casi como en una familia.

Por ello, no le preocupa que en la serie se retraten solamente aspectos negativos o que pudieran afectar la buena relación que hay entre ellos.

“Te puedo decir que tal vez del 8 al 10 por ciento como máximo en nuestra carrera hemos tenido roces y el otro 90 ha sido solamente gozo, amor, alegría, trabajo, disciplina, gusto (...) No tendría que ser una serie que tenga más hacia un lado que al otro cuando ha habido un lado que siempre ha prevalecido en el grupo que es el amor”.

Leer más: ¿Cuándo se estrena "Rápidos y furiosos 9" en México, protagonizada por Vin Diesel y John Cena?

Kalimba fue cuestionado si no le aterra que sus compañeros de OV7 pudieran “brincarse las trancas” y plasmar en la serie situaciones con las que no esté cómodo sin avisarle. A ello, el cantante mencionó que confía en la lealtad de los otros miembros del grupo.

“Eva Longoria no tiene nada que ver conmigo, mis compañeros sí, y mis compañeros y yo la llevamos espectacular, siempre hemos sido muy leales, muy fieles, muy honestos, muy directos, muy profesionales y disciplinados entonces estoy seguro que eso no pasará”.

Suscríbete aquí a Disney Plus.