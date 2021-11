"Ya basta, es indignante", hermana de Octavio Ocaña sobre el rumor del hijo no reconocido del actor

"Benito Rivers" no habría obedecido un alto que le marcaron unos policías municipales de Cuautitlán Izcalli, lo cual dio paso a una persecución por varias calles de la zona y terminó a orillas del kilómetro 5 de la autopista Chamapa-Lechería, a la altura del municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Asimismo hizo una súplica: "ya dejen en paz su memoria, no es posible que por ser figura pública, sigan queriendo sacar una nota e inventar cosas de su vida que no son reales".

Las fotos originaron el rumor del supuesto hijo no reconocido de Octavio Ocaña . "Esta niña que subió fotos con él, para llamar la atención, tenía años de haberse apartado de nuestras vidas", aclaró Bertha Ocaña.

Para Bertha Ocaña "es indignante" que algunos medios de comunicación "por querer sacar una nota de chismes o por morbo, se enganchen con ese tipo de cosas" y que su familia no tiene por qué estar aclarando este tipo de cosas.

"Mi hermano no tuvo hijos y ya basta", expresó una de las hermanas gemelas del fallecido actor originario de Villahermosa, Tabasco.

A casi un mes de la muerte de Octavio Ocaña , surgieron los rumores de que tuvo un hijo con una ex pareja sentimental llamada Georgina ; asimismo se dijo que el actor de televisión, recordado por su personaje de "Benito Rivers" en la serie "Vecinos" , no reconoció su paternidad. Al respecto su hermana Bertha Ocaña publicó un mensaje en las stories de su cuenta en Instagram, dejando muy en claro que sería la primera y única vez que tocaría este tema.

