"Ya empezó el chisme": Ivonne Montero reacciona tras ser confundida con Inés Gómez Mont

México. "Ya empezó el chisme...", dice Ivonne Montero al responder lo que opina respecto a que es confundida con Inés Gómez Mont. La cantante toma con buen sentido del humor tal confusión que hacen cibernautas.

Inés Gómez Mont se encuentra prófuga de la justicia y enfrenta orden de aprehensión por distintos delitos, entre ellos delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

E Ivonne Montero ha sido confundida en redes en varias ocasiones con Inés, lo que le causa más que molestia, mucha gracia, pero los fans de la guapa actriz y cantante opinan que ella es mucho mejor que la conductora.

Ivonne comparte en Instagram un post en el que coloca una fotografía suya y otra de Inés, y escribe: "AHORA RESULTA SER QUE LE MANDÉ DECIR “que se entregue” NO ME METAN EN ASUNTOS AJENOS.. YO A LO MÍO SEÑORES!! @sdpnoticias Cada quien actúa a su criterio, integridad y/o conveniencia y cada actuar traerá su resultado y/o consecuencia.. YA EMPEZÓ EL CHISME Y AL RESPECTO ME GUARDO MI OPINIÓN."

"Tú eres más hermosa", "No me la confundan❤️ por favor", "Tu nada que ver con ella deja las cosas en clar", "¡Ya quisiera la Gómez Mont!" y "Tu eres una dama, me consta", escriben a Ivonne algunos seguidores en Instagram, tras leer su publicación.

Y en días pasados, Ivonne Montero, cantante originaria de CDMX de 47 años de edad, compartió en Instagram que luego de publicar en Instagram una imagen suya, una persona escribió: "¿No te están buscando las autoridades?, entrégate a la Interpol, seguramente te quedaste sin dinero y ahora te estás vendiendo”.

Sobre Inés Gómez Mont, recordemos que el pasado 19 de octubre de 2021, la Interpol emitió una ficha roja de búsqueda y captura contra ella y su esposo Víctor Álvarez Puga, ambos prófugos de la justicia; ambos tienen ficha roja de Interpol y son buscados en 190 países.

Ivonne Montero es una actriz mexicana que ganó popularidad tras interpretar a Rosa en la película El Tigre de Santa Julia, en el 2022, además ha protagonizado telenovelas como Secretos del alma y La Loba.