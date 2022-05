"¡Ya está aquí, mamá Beli!", maquillista narra cómo es trabajar con la mamá de Belinda (VIDEO)

Luego de la "pelea" que protagonizaron Christian Nodal y su ex suegra Belinda Schüll, en redes sociales ha tomado gran relevancia un video que compartió hace unos meses una maquillista en TikTok, quien contó cómo fue trabajar con la mamá de la cantante y actriz española Belinda, en el evento de colaboración de la intérprete de "El baile del sapito" con la firma Estudio F.

La maquillista, con el usuario @GaboPhotoBox, contó que fue contratada para maquillar a Belinda, quedando muy sorprendida al descubrir que la cantante no toma ninguna decisión, sino que la señora Belinda Schüll, controla a su hija en todos los aspectos de su vida.

Siempre había tenido una percepción de ella de que era segura, como bien perrita, como lo que ella proyecta, entonces, resulta que pues no es así.

De acuerdo con su relato, todo el equipo estaba trabajando muy bien, sin embargo, todos se alarmaron cuando llegó al evento la ex suegra del cantautor mexicano Christian Nodal. "El look eran como pequitas de colores, la idea era que todas las modelos tuvieran como la onda de Belinda, con la piel como de pequitas".

La maquillista comparó la llegada de la mamá de Belinda, como cuando llega "Miranda", personaje de la película "El diablo viste a la moda", a su oficina, "todos empiezan: '¡ya llegó, ya está aquí, mamá Beli, mamá Beli!', en mi cabeza era que había llegado Belinda, pero no, la que había llegado era su mamá".

Supuestamente, Belinda Schüll controla la vida de su hija.

Tras su llegada, Belinda Schüll comenzó a hacer correcciones en el maquillaje de varias modelos, ordenando que les lavaran la cara y comenzaran de nuevo.

"Nosotros ya teníamos adelantadas a varias modelos y pues entra 'mamá Beli' y se sintió así como el silencio. La señora española, con una super personalidad, muy educada, muy guapa, pues sí llegó, y muy seria, revisó todo y fue de: 'ese look no me gusta, eso no, eso no va con eso', yo me imaginaba que Belinda iba a llegar a hacer eso y no, fue su mamá".

Asimismo, compartió lo estupefacta que quedó, al ver a Belinda en una actitud muy tímida. "Ella bien seria, hablando con su voz bajita: 'mamá, ¿dónde me pongo?, ¿qué digo?' ¡Ay no, que pena!". Cabe mencionar que desde hace años, mucho se ha dicho que la actriz es controlada por su mamá.

Recordemos que hace unos días, la mamá de Belinda aplaudió un comentario de una fan de su hija, donde llama "naco" a Christian Nodal; posteriormente, insinuó que el joven cantautor quería "colgarse" de la fama de su hija. "El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron", expresó en Instagram.

Christian Nodal se defendió al responder de esta manera a través de su cuenta en Twitter: "20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada, déjenme en paz, yo estoy sanando". Según el cantautor, la señora ha estado viviendo a costillas de su hija durante años".