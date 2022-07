"Ya está mentando madres", la señal de que Andrés García está mejor, de acuerdo con su esposa Margarita

El actor dominicano Andrés García, uno de los galanes del cine mexicano, preocupó a sus miles de seguidores tras compartir un video en su canal de YouTube, donde se mostró débil, en cama y con una sutura en la cabeza, esto a causa una aparatosa caída que tuvo en su hogar ubicado en Pie de la Cuesta, un pueblo turístico en Acapulco, estado de Guerrero, México.

Dicho video fue titulado: "se acerca el final de la última leyenda del cine mexicano", lo que alarmó aún más a sus fans. "Con certeza les digo, siento que estoy cerca de mi final", expresó Andrés García, de 81 años de edad y protagonista de películas como "Pedro Navaja".

En una entrevista para el programa "De primera mano" de Imagen Televisión, la señora Margarita Portillo, dio a conocer cómo se encuentra su esposo Andrés García, mencionando que el actor ha estado "mentando madres", lo que es una buena señal.

Yo creo que ya está mejor, porque ya está mentando madres, con su carácter de siempre está, en la mañana lo veía medio agüitadito, pero ahorita ya está mejor.

Consciente de que se viene una etapa complicada por los problemas de salud de Andrés García, le pide a Dios mucha fortaleza. "Si le pido a Dios paciencia porque son momentos y épocas difíciles las que se vienen".

Sobre el accidente que sufrió el actor, Margarita Portillo contó que su esposo pudo haberse tomado dos veces una dosis de los medicamentos y además, por la misma cirrosis le puede causar confusión o perdida del equilibrio, "entonces se resbaló y se pegó en el buró de su cama que es de cemento".

Asimismo, compartió que siempre le dice al actor que todos vamos a morir y trata de que entienda la condición de su enfermedad, su edad y además, que aprenda a estar agradecido, pues no todas las personas llegan a su edad.

"Trato de hacerle ver que él ha vivido una vida plena como pocas, ha vivido, disfrutado y trascendido, él tiene que saber hacer las paces consigo mismo y aceptar el hombre tan fuerte que siempre fue, no es así y saber aceptar el presente".

En entrevista para el programa antes mencionado, Andrés García confirmó que padece cirrosis hepática, a consecuencia del abuso crónico del alcohol. El daño que provoca al hígado es irreversible, pero es posible evitar que se siga dañando.

"Desde hace muchos años me recomendaron amigos doctores: 'bájale, Andrés, porque te puede dar cirrosis y la cirrosis mata', no hice caso y ahora resulta que tengo cirrosis, pero no para ahí, es una cosa terrible".