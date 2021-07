¡Ya están advertidos! Pepe Aguilar dejará sin trabajo a quienes no se vacunen contra el Covid-19

El cantante de música mexicana Pepe Aguilar a través de un Instagram Live expresó su sentir, con respecto a quienes se rehúsan a vacunarse contra el Covid-19, enfermedad que ha cobrado la vida de más de 237 mil personas en México, de acuerdo a cifras oficiales de la Secretaría de Salud. El padre de la cantante Ángela Aguilar, lanzó una advertencia a todos sus trabajadores.

"Respeto mucho la decisión de cada quien, pero la respeto siempre y cuando esas decisiones no afecten a terceros", expresó el hijo de los fallecidos íconos de la música mexicana Antonio Aguilar y Flor Silvestre.

Hay muchas personas, como la actriz sinaloense Paty Navidad, quienes ante la pandemia del Covid-19 comparten teorías de conspiración y ante esto, han manifestado que no se vacunarán. "No nos vamos a poner a hablar de teorías de conspiración, es la misma tarugada, el hecho es que la gente se sigue muriendo y no digan tarugadas de que es una conspiración mundial", comentó Pepe Aguilar.

Leer más: Variante Delta se convertirá en predominante en el mundo en los próximos meses: OMS

El papá del también cantante Leonardo Aguilar dijo en el video que publicó en su perfil de Instagram, tener varios trabajadores que no quieren vacunarse contra el Covid-19. Ante esto lanzó una clara advertencia:

¿Qué crees que les va a pasar? Los voy a tener que dejar en su casita hasta que se vacunen, mientras no se vacunen, no pueden trabajar conmigo, nadie puede trabajar conmigo que no esté vacunado.

Y ante las críticas que podría recibir por esta medida que ha aplicado en su equipo de trabajo, Pepe Aguilar recalcó:

"¿Y qué me van a decir? ¿Es anticonstitucional? Ni madres, es mi casa, my rules (mis reglas), mi espectáculo, mis colaboradores están en mi casa y si quieren trabajar conmigo, they have to be under my rules (deben estar bajo mis reglas), punto".

Leer más: Los fallecimientos por Covid-19 golpean con fuerza a la niñez en el mundo

La Familia Aguilar permanece bajos estrictos cuidados para evitar contagiarse. Al final de su video el cantante mandó este mensaje a sus miles de seguidores: "¡vacúnense! Los que no se están vacunando están haciendo que haya más mutaciones, no se trata de que respete, yo respeto a las personas, se trata de que no respeto que no respeten".