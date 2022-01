"Ya estoy en paz", la actriz Grettell Valdez perderá parte de un dedo, para evitar padecer cáncer

A través de las stories de su cuenta en Instagram, la actriz de telenovelas Grettell Valdez de 45 años de edad, compartió con sus miles de seguidores los angustiosos momentos que ha pasado por unos problemas de salud; aguantándose las ganas de llorar, reveló que se le amputará una parte de un dedo para evitar el cáncer.

La ex esposa del actor y cantante argentino Patricio Borghetti (fruto de esta relación tuvo a su hijo Santino), dio a conocer que le fue diagnosticado un virus que trasmuta a cáncer. Años atrás, tuvo esta enfermedad en su pulgar izquierdo, "me lo quitaron y me hicieron un injerto y pues desapareció en teoría".

Hace poco, Grettell Valdez fue a una revisión y el doctor le hizo saber: "hay un pedacito que no me gusta, te lo voy a quitar y lo mandamos biopsiar".

La hoy cónyuge de empresario suizo Leo Clerc, explicó que le salieron una especie de llagas y cuando ya estaba en lista para la extracción que se mandaría a la biopsia, el médico notificó no sería operada, pues la verruga había crecido demasiado en una semana. Ante esto, el doctor decidió amputarle toda la parte afectada del dedo.

Grettell Valdez, originaria de Querétaro, México, manifestó que afortunadamente el cáncer no ha regresado a su organismo, sin embargo, debieron tomar medidas al ser atacada por un virus.

Por suerte ya sabemos que es, es un virus, es una verruga que tengo por dentro que está expandida, ese virus, es un virus que trasmuta a cáncer, entonces ya estoy en paz.

Asimismo, la actriz de telenovelas como "Rebelde", "Fuego en la sangre" o "Lo que la vida me robó", resaltó: "sí me van a tener que quitar gran parte de mi dedo, pero no me importa".

Cabe recordar que fue en el 2018, cuando Grettell Valdez confesó ante varios medios de comunicación, haber tenido una lucha contra el cáncer, "me hicieron un trasplante y todo está perfecto", expresó en ese momento.

"Hoy por hoy lo puedo contar, lo puedo decir, sé lo que se siente, sé lo que pasa, sé los miedos, la angustia que en ese momento uno vive, es muy fuerte la palabra, muy fuerte la situación, lo mío fue una cosa en un millón, fue una herida donde trasmutó, nadie de mi familia padece de esta enfermedad, ni por parte de mi mamá, ni por parte de mi papá, fue una muy mala suerte".