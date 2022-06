"Ya estoy grande", Ana Martín, a un paso de retirarse de la actuación

México. Ana Martin, quien tiene 75 años de edad y prácticamente toda una vida trabajando en los escenarios, ya contempla dejarlos y dedicarse a descansar "porque ya estoy grande", asegura en entrevista con TVNotas.

Ana Martín se siente satisfecha con su trabajo como actriz en México, donde se le ha visto participar en decenas de telenovelas desde su juventud, también en películas y obras de teatro.

En su etapa joven quién no la recuerda en sus protagónicos de telenovelas como Muchacha de barrio, El pecado de Oyuki y Gabriel y Gabriela, y recientemente en La mexicana y el güero, Los pecados de Bárbara y La desalmada.

Una carrera exitosa es la que Ana Martín tiene y de la cual se siente orgullosa y e ella siempre se ha mantenido activa, sin embargo ve cerca su retiro, lo destaca: "A lo mejor el próximo año me retiro definitivamente de la actuación, porque ya estoy grande”, dice en entrevista con la citada revista de espectáculos.

"El próximo año voy a cumplir 60 años de trabajo y 76 de vida, en verdad ya he hecho de todo y siempre estoy agradecida por cada oportunidad que me dan y que me buscan para las novelas y proyectos."

Ana Martin en su etapa de juventud. Foto de Internet

En su retiro, dice, contempla escribir su autobiografía: "Imagínate, de mis primeros recuerdos que tengo en mi vida es entrar a un teatro a los 5 años y ver a la gran Tongolele bailar mambo y mover las caderas como solo ella lo hacía, entonces desde esa fecha, tengo mucho que contar”.

Ana Beatriz Martínez Solórzano, nombre completo de la primera actriz originaria de CDMX, añade que se ve retirada de los foros descansando, disfrutando por completo de su vida: "Me llevo muy bien con mi soledad y me gusta estar en casa, a lo mejor viajo, saldría con amigos, como vaya pasando la vida...".

Ana Martín actualmente participa en la telenovela Corazón guerrero, la cual se transmite por las tarde a través del canal 2 de Televisa y le encanta su perosnaje que es el de una abuelita: "Yo sabia que no siempre sería la eterna protagonista, tuve muchos éxitos y ahora soy el apoyo de las nuevas generaciones."