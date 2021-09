"Ya ganaste y todos te aplaudimos, pero ya bájale", le dicen a Vanessa Guzmán por mostrar nuevas fotos de su cuerpo

México. La actriz Vanessa Guzmán, quien ha sorprendido con su increíble cambio de cuerpo tras convertirse en una chica fitness e involucrarse en el fisicoculturismo, es admirada tras su notable cambio físico, pero criticada por otros.

A través de sus redes sociales Vanessa no deja de compartir imágenes suyas en las que se ven los resultados de tanto esfuerzo físico, y le "llueven" felicitaciones de sus fans, pero hay otros que de plano le piden que no abuse del ejercicio.

"Ya ganaste y todos te aplaudimos, pero ya bájale", le escribe en Twitter un seguidor a Vanessa, luego de mostrar nuevas fotos de su cuerpo.

Y muchas cosas les han expresado a Vanessa al ver en ella el nuevo cuerpo que tiene, entre ellas que parece "macho", y ante esto inmediatamente alzó su voz para defenderse y dijo en redes que lamentaba que las críticas vinieran de las personas que “menos se cuidan”, que no hacen ejercicio y que desconocen los beneficios de ejercitarse.

Pero a Eduardo Rodríguez, el exesposo de la actriz, también le molestó que la gente la atacara y la llamara "macho", y en entrevista con el programa Hoy refirió que muchas personas solo hablan porque tiene boca o lo que es lo mismo, porque no saben del tema.

Foto de Instagram @vanessaguzmann

“La gente que critica no tiene ni idea de lo que implica un cambio en el estilo de vida de una persona y es gente que en su vida va a estar así, primero porque no tienen la disciplina, y segundo porque aunque quisieran, no pueden”.

Eduardo y Vanessa fueron pareja años atrás y fruto de su relación tuvieron a su hijo José Eduardo, quien actualmente tiene 22 años de edad; tras su separación continuaron con una relación amistosa y cada quien ha hecho sus vidas sentimentales por su lado.

Vanessa Guzmán es originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, México, y se dio a conocer en 1995 tras ser coronada Nuestra Belleza México y representar a México en el concurso Miss Universo en 1996.