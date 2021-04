"Ya le andan buscando otro papá a mi hijo": Sherlyn explota contra programa de espectáculos

Cansada de ver cómo los programas de espectáculos buscan a toda costa encontrar un papá a su hijo André, la actriz Sherlyn acusó violencia contra la mujer y un menor, explotando en redes sociales contra las habladurías.

Desde que Sherlyn anunció el embarazo de su primer hijo por inseminación artificial, la actriz ha sido objeto de críticas y chismes por parte tanto de internautas como de los medios de comunicación, llegando incluso a asegurarse que la actriz había mentido sobre el método que usó para embarazarse.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: La dura infancia de Eduardo Yáñez: dormía en la cárcel y fue educado a golpes

La ahora feliz madre soltera, expresó a través de historias en Instagram su cansancio al ver que aún se le está buscando un padre a su hijo, pese a que ha defendido su decisión de criarlo sola.

Esto, luego de que el programa ‘Suelta la Sopa’ comentara acerca del menor, y continuaran con la búsqueda del padre biológico del hijo de Sherlyn González.

A ello, la actriz, molesta, respondió a las especulaciones, pidiendo que la dejaran en paz tanto a ella como a su hijo.

“Queridos todos de Suelta La Sopa, me están llegando ahorita muchos mensajes de que ya le andan buscando otro papá a mi hijo. Híjole, ya no sé si reír o llorar”, dijo.

Sherlyn destacó que se encontraba estudiando cuando recibió mensajes donde se le informaba que nuevamente estaban hablando de la identidad del padre de su hijo, enviando un indirecta muy directa al programa para que dejen de crear contenido con notas sin fundamento.

“Yo estoy muy ocupada haciendo mis trabajos finales, porque estoy estudiando la universidad, porque hace muy bien estudiar y prepararse, justamente para no llenar los programas de contenido que no tiene fundamento, que no tiene ninguna fuente confiable”, añadió.

A la insistencia del programa para dar con el papá biológico de André, la actriz acusó violencia contra ella y su hijo, señalando al programa como hipócrita al haber hablado antes de la violencia a la mujer y a los niños.

“Están ustedes siempre hablando de que no se debe violentar a las mujeres, y mucho menos a los menores. Queridos míos, lo que están haciendo es violencia contra una mujer, y lo más importante, violencia contra la integridad y la dignidad de mi hijo”.

Ante ello, Sherlyn mandó una fuerte advertencia tanto al programa como otros medios de espectáculos, pidiendo que cambien su manera de crear contenidos y que en un futuro se enfoquen más a otro tipo de temas.

“Antes de llenar una nota hablando de un menor que es tan delicado y que aparte está tan bien legislado en Estados Unidos para la protección de los menores, pues yo les recomendaría eso. Hay tantas cosas buenas de las que se pueden hablar, hay tantas cosas positivas que expresar de las mujeres, que no entiendo cuál es el afán de seguir lastimándonos”.

Leer más: Sofía Castro actuará con Pedro Fernández en la teleserie Malverde, El Santo Patrón

Sherlyn concluyó su mensaje agradeciendo el apoyo que sus seguidores le han brindado frente a los constantes ataques, y diciendo a madres solteras que “claro que se puede” pese a que existan detractores que opinen lo contrario.

“Mientras siguen hablando, yo sigo ocupándome de lo más importante, que es eso, que él esté feliz, que él esté sonriente, y todos ustedes que están aquí (sus seguidores) ayudan muchísimo a eso”.