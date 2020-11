Ya le pasó el dolor, el viudo de Edith González presume a su nuevo amor

El economista Lorenzo Lazo de 67 años de edad y viudo de la actriz Edith González, tiene a miles de internautas en las redes sociales con la boca abierta, pues ya encontró nuevamente el amor en una bella mujer rubia, se trata de la relacionista pública Lourdes Peláez, quien es originaria de Guadalajara.

Fue el mismo Lorenzo Lazo, quien compartió la foto en redes sociales donde aparece a lado de su nueva novia, Lourdes Peláez, quien se ve muy sonriente a lado de su nuevo galán, pero las redes sociales reaccionaron de diferente manera, pues muchos pensaron que el viudo de Edith González guardaría más luto tras la partida de la famosa quien falleció el 13 de junio de 2019.

"Que linda pareja, ella hermosa. Sabes lo que se te quiere y me alegra verte feliz. Bendiciones a los dos", "iene derecho a rehacer su vida, nuestra hermosa güera Edith ya no está entre nosotros felicidades por siempre!!", "Todos merecemos ser felices y compartir nuestra felicidad", "Felicidades hay que vivir mientras estemos vivos porque después de la muerte ya no hay nada", le escriben a Lorenzo Lazo en Instagram.