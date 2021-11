¿Ya lo escuchaste? Recomienda Markitos Toys escuchar su más nuevo corrido

Culiacán.- La noche del viernes 26 de noviembre el youtuber sinaloense Markitos Toys recomendó a sus seguidores escuchar su más reciente corrido "De Los Toys El Capitán", compuesto e interpretado por Jesús Méndez.

Fue mediante una serie de historias en su cuenta oficial de Instagram "markitostoys" que el nacido en Culiacán, Sinaloa, al norte de México, pidió a su comunidad escuchar la pieza porque le gusta la letra y la canción en general.

"Pleblada muchas gracias a todos aquellos que escuchan alguna letra, algún corrido que me escribieron por algunos amigos o parientes músicos. Les recomiendo uno que acaba de salir que se llama De los Toys soy el Capitán, algo así, con mi compa Jesús Méndez", dijo el influencer que ha acumulado millones de seguidores en diferentes redes sociales en poco más de dos años.

"Aquí les voy a dejar su Instagram (@JESUSMENDEZOFICIAL), vayan y escúchenlo, la neta se me hace muy chingona la letra. Se me hace muy chingón, escúchenlo", reiteró el líder de los Toys sobre su corrido más reciente.

La canción de Jesús Méndez, "De Los Toys el Capitán", fue publicada en el canal de Youtube "Jesus Mendez: Tema" y acumula hasta el momento poco más de 26 mil reproducciones. A continuación la letra:

"Le batallé desde morro siempre le he buscado yo sé trabajar, las cosas que he logrado siempre las comparto con los que hoy están, muchos dicen ser sinceros que te dan su mano y mañana no están sé que mal no he portado no me hagan el malo y es a es la verdad.

Vitolias no se me raja sabe bien que con él yo comencé, al negocio le atoramos y eso no fue fácil eso ya lo sé, en la cartera ni un peso pero le seguimos siempre con la fe, poco a poco fue cambiando nos llegaban billetes nos comenzó a ir bien.

Pityn, el Gordito Arce, Padrinito Y Kevin, Jaimico también; Conejo, Humberto y Hurtado, no se raja el Chuy y mi compa Maney, todos juntos representan este gran equipo que ya saben bien mucha gente ya conoce que mis iniciales con la M y la T.

Son muy grandes las envidias pus entre más tienes no saben por qué, andan abriendo la boca no quieren que tenga lo que un día soñé, no crean que son regaladas pues con mucho esfuerzo yo me las gané, me sacudo malas vibras sigo mi camino y no me rendiré

No se pasen de la raya porque por las malas me sé defender, primero son mis amigos porque quiero a todos que les vaya bien, poco o mucho lo que gano siempre lo reparto para hacer el bien. De Culiacán me presento me dicen Markitos muchos ya sabrán, de ese equipo tan sonado de los Toys aclaro soy el capitán, esto apenas va empezando y al que necesite lo voy ayudar. Me dio gusto saludarlos chavalones ya me paso a retirar".

Este no es el único corrido de Markitos Toys, pues ya son varios los artistas que han dedicado una canción para el también empresario culichi, algunos de ellos son: Grupo Delta - Markitos Toys, Los Juguetes - Ulises Orduño, Me Dicen Markitos Toys - Los hijos de las joyas y Soy Markitos Toys - Dylan Coronel fr Grupo BlackJack.