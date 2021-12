¿Ya lo olvidó? Novia de Octavio Ocaña aparece vestida de novia a casi 2 meses de su muerte

México. Nerea Godinez, quien era novia del actor fallecido Octavio Ocaña, causa polémica en redes sociales al mostrarse vestida como novia, esto a menos de dos meses de la muerte de él.

Seguidores de Octavio Ocaña y de la misma Nerea se preguntan en redes si ella se ha vestido así porque planea casarse pronto o si de esa manera honra a la memoria de su fallecido novio con quien planeaba casarse.

En Instagram, Nerea ha publicado varios mensajes e imágenes en las que aparece con Octavio Ocaña, muchos de los cuales le celebran sus seguidores, pero otros la critican, como ejemplo su reciente post donde sale con un vestido de novia.

Respecto a la imagen referida, Nerea explica que se vistió de esa manera porque ayudó a una amiga con sus clases de maquillaje.

"Para que no empiecen. Desde hace muchos años me llama para prácticas de maquillaje porque tiene una escuela y me encanta su trabajo, siempre es ella la que me maquilla”, menciona Nerea en Instagram.

Nerea y Octavio Octavio mantenían un romance y hasta planeaban casarse en los primeros meses de 2022, según lo compartieron ellos mismos, pero lamentablemente él perdió la vida el 29 de octubre en el Estado de México, tras verse envuelto en una persecución en carretera cuando iba en su automóvil.

La muerte de Octavio Ocaña se sigue investigando, puesto que su familia no quedó conforme con el supuesto reporte que dieron las autoridades y en el que se dijo que él se habría dado un balazo accidentalmente cuando estaba dentro de su automóvil.

"Los policías lo mataron", expresó Javier Pérez en repetidas ocasiones en entrevistas que le hicieron y por eso emprendió una investigación por su lado para dar con la verdad.