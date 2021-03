"Ya lo veía venir": Mauricio Mancera había sido despedido de Miembros Al Aire; esta sería la razón

Luego de su salida de ‘Miembros al aire’, Mauricio Mancera dejó la duda de por qué dejó el programa en el que conducía por cerca de tres años. (Suscríbete aquí a Disney Plus)

Ante la pregunta durante una entrevista, Mauricio Mancera finalmente reveló los motivos por los que hoy ya no forma parte del programa de Unicable: el conductor había sido despedido.

Fue a mediados de enero cuando Mauricio Mancera dejó de aparecer en el programa que durante tres años había conducido, por lo que otro conductor entró en su lugar.

En ‘Miembros al Aire’, Mancera conducía con Raúl Araiza, Paul Stanley y Jorge Van Rankin. Eduardo Santamarina también formaba parte del mismo, dejándolo casi al mismo tiempo que Mauricio, y entrando en lugar de ambos Yordi Rosado y José Eduardo Derbez.

Mauricio Mancera señaló para una entrevista con Venga la Alegría, donde él antes también conducía, que nunca antes había sido despedido de un programa.

“A Miembros (Al Aire) no renuncié. Es la primera vez, de hecho, que me despiden”, dijo.

El mismo Mancera explicó que fue todo debido a que la producción quería perfiles nuevos para el programa, por lo que no le pareció una sorpresa su salida repentina del programa.

“Yo ya lo veía venir, de hecho me hablaron un día para ir a firmar, y a los cinco minutos ‘no, no vengas, se pospuso la firma de contrato’”, declaró. “Querían que entraran personas nuevas, y cuando te pasa eso piensas, no necesito ser genio: si hay cinco y entra uno, y yo no voy a firmar, pues lo ves venir”.

Actualmente conduce un programa de radio con la periodista Paola Rojas, del que dijo que le ha sido divertido, y que le gusta la sensación de no tener ataduras en ninguna parte.

