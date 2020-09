'Ya me lo merecía': Vicente Fernández Jr. dice que sí habrá boda con su novia

México.- Lo que nadie se imaginaba; el cantante Vicente Fernández Jr. revela que sí tiene planeado casarse con su escultural novia Mariana González Padilla y en entrevista revela hasta la fecha aproximada en la que quiere entregarle el anillo de compromiso, pero aún no se divorcia de su ex.

Aunque muchos llegaron a creer que lo que tiene esta polémica pareja es algo pasajero, Vicente ha dejado en claro que es así, pues a pesar de enfrentar problemas legales contra Karina Ortegón, de quien aún no se ha divorciado, el hijo mayor de Don Vicente Fernández ya está decidido a formalizar con su nueva pareja.

Ya me lo merecía, claro que siempre hay planes para todo, yo creo que 2021. Ustedes me van a acompañar a llevarle el anillo [de compromiso] y a pedir la fecha", reveló el cantante a los medios de comunicación en su llegada al aeropuerto de Guadalajara, Jalisco.

Pronto se vivirá otra boda en la familia Fernández, y no la de Álex y Alexia, sino la de Vicente y Mariana. Foto: Instagram

El famoso no se refirió a los problemas legales que enfrenta con su ex derivados de su relación para no perjudicar los procesos, pero Mariana dijo apoyarlo. "Yo lo estoy apoyando en todo. Ella es pasado, pero se ha empeñado en querer seguir siendo su presente, porque aquí la que ha levantado [quejas] ha sido ella. Yo estoy muy contenta y le deseo lo mejor a la señora", manifestó la empresaria.

Recordemos que el hijo de "El Charro de Huentitán" enfrenta dos denuncias por supuesta violencia intrafamiliar por parte de su expareja, la señora Karina Ortegón, una interpuesta a finales del mes de agosto ante el Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Jalisco.

Mientras que la otra, más reciente, se hizo a principios del mes de septiembre ante la Fiscalía del Estado por supuestamente haber tocado a una menor de edad. La víctima tiene 14 años y es la hija de Ortegón. Karina y Vicente se casaron en agosto de 2017 y anunciaron su separación en enero de este año, pero aún no se han divorciado, lo cual impediría al cantante casarse con su actual novia.

Pese a que recientemente muchos comenzaron a hablar sobre la relación y hasta llamaron "ridículo" al señor, ellos están más que felices y a punto de formalizar. "Que viejo tan ridículo, Dios mío", "Pobre viejo ridículo, no se da cuenta que esos besos y caricias tienen precio y no son de amor", "viejo rabo verde, que fuera de lugar con una mujer tan vulgar", fueron algunos de los comentarios que hicieron sobre la pareja.

Las intenciones de Vicente Fernández Jr. de formalizar su relación Mariana González Padilla

Recordemos que hace algunas semanas la empresaria estuvo de visita en el rancho de "Los Tres Potrillos", donde Don Vicente Fernández tuvo la oportunidad de conocer a su nuera gracias a que Vicente Fernández Jr. tuvo todas las intenciones de formalizar la relación y tomar un paso más serio al presentarla con su familia.

Y tal parece que el cantante mexicano quedó encantado de la empresaria, pues se deja ver mirándola fijamente a los ojos con una cara de felicidad mientras ambos se sonríen juntos, lo cual no fue muy bien visto por los seguidores del cantante y Mariana, pues pareciera que los enamorados son ellos y no su hijo con la joven.

En las redes sociales, la empresaria Mariana González Padilla se ha encargado de dejar en claro que ella y Vicente Fernández Jr. están muy enamorados el uno del otro, pues comparte fotografías y videos donde se dejan ver muy románticos y cariñosos, una de estas ocasiones sobre su viaje a Cancún, Quintana Roo, donde se dejaron ver muy unidos como pareja.