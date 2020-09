Ya nació el hijo de los actores Joaquín Phoenix y Rooney Mara y le pusieron River

Estados Unidos. Joaquin Phoenix y Rooney Mara se convirtieron en padres de un niño al que llamaron River en honor al fallecido hermano del actor, quien perdió la vida en 1991. A través de varios portales de noticias se da la información este día. Ni Joaquín ni Rooney han declarado públicamente hasta ahora algo respecto a su recién nacido.

La noticia del nacimiento del bebé de Joaquín Phoenix y Rooney Mara fue revelada en el escenario del Festival de Cine de Zúrich por el director Viktor Kossakovsky, quien está promocionando su nueva película Gunda, en la que Phoenix se desempeña como productor.

Al bebé decidieron ponerle River en tributo a River Phoenix, hermano de Joaquín, quien murió trágicamente de una sobredosis en 1993, cuando tenía 23 años de edad, de hecho Joaquín lo evocó en la pasada entrega de los premios Óscar, donde el ganó como Mejor Actor por su participación en la cinta Joker.

Kossakovsky se vio obligado a dar la noticia del nacimiento del bebé de los actores cuando todo mundo notó su ausencia en el citado festival de cine y comenzaron a cuestionarlo al respecto.

Acaba de tener un bebé, por cierto, un hermoso hijo que se llama River”, dijo Kossakovsky , y de inmediato se expandió la noticia por todas partes.

River y Joaquin Phoenix han pasado estos últimos meses en California, en los días de cuarentena por coronavirus Covid-19, y en los últimos días del embarazo de ella. Joaquín, de 45 años de edad, y Mara de 35, se han mantenido también alejados de sus redes sociales para disfrutarse únicamente el uno del otro.

¿Cómo se conocieron Mara y Joaquín?

Mara y Joaquín se conocieron en el rodaje de la película Her, de Spike Jonze, pero no comenzaron a salir hasta que se reencontraron en la filmación de María Magdalena. Según medios internacionales, al poco tiempo decidieron vivir juntos.

La pareja confirmó su relación en la ceremonia de clausura del Festival de Cannes de 2017, a la que llegaron juntos para que Phoenix recibiera el premio al mejor actor por su papel en You Were Never Really Here.

Phoenix admitió en Vanity Fair en octubre de 2019 que inicialmente estaba convencido de que no le interesaba tanto a Mara, incluso dijo que lo “despreciaba”, pero después cambiaron las cosas y entablaron una relación sentimental.

Ella es la única chica a la que busqué en internet.Solo éramos amigos, amigos por correo electrónico. Nunca había hecho eso. Nunca busqué a una chica en línea”, refirió Phoenix sobre ella.

En julio de 2019, Mara se comprometió con Phoenix y los rumores de su posible compromiso comenzaron cuando los paparazzi retrataron a Rooney usando un sospechoso anillo.

