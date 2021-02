Ya nació el hijo de los youtubers Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja

Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, conocidos como "JukiLop", dieron a conocer a sus millones de seguidores el nacimiento de su hijo. "Ya nació Juanito", expresó el youtuber y cantante originario de Mazatlán, Sinaloa, en una publicación que hizo en su feed de Instagram, junto a una serie de fotografías que se tomó en la habitación del hospital donde su amada "lindura mayor" dio a luz.

Cabe mencionar que en julio del 2019 los influencers se convirtieron en papás con el nacimiento de su primogénita Kima. Anteriormente Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza compartieron con sus fans el nombre de su bebé: Juan de Dios Pantoja Loaiza.

Momentos antes del nacimiento del su hijo, Kimberly Loaiza publicó en su cuenta de Instagram una fotografía donde lucía su abultada panza de embarazo, antes de ingresar al quirófano. "Adiós embarazo, hola hijo", expresó la también cantante originaria de Mexicali, estado de Baja California, México. "Felicitaciones ❤️ una bendición más", "wow muy feliz por ustedes", "ya nació nuestro mini JD", "felicidades, los amo de más", "muchísimas felicidades a ambos, me alegra tanto que salieron las cosas bien", son algunos de los comentarios al respecto.

Kimberly Loaiza momentos antes de dar a luz a su hijo Juan. Foto: Instagram @kimberly.loaiza

Previo al nacimiento de su hijo Juan de Dios Pantoja Loaiza, la orgullosa mamá estuvo comentando en Twitter: "es hoy" y "que nervios". Por su parte ell youtuber expresó: "nunca me había despertado tan rápido al sonar la alarma".

En diciembre pasado Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza llevaron a cabo la revelación del sexo de su bebé. "Familia estamos contentos, nuestro segundo bebé, niño", expresó Kimberly, mientras que el youtuber de 25 años de edad mencionó: "qué más le puedo pedir a la vida, ya Dios nos dio a una muñequita y ahora nos va a dar a un 'pretty boy', un mini JD".

Juan de Dios Pantoja compartió esta imagen de la huella del piecito de su hijo. Foto: Instagram @juandediospantoja

El segundo embarazo de Kimberly Loaiza, llegó meses después del escándalo protagonizado por Juan de Dios Pantoja al filtrarse unos videos íntimos de él con otra mujer, algo que lastimo mucho a la "lindura mayor". Posteriormente se separaron y en un video que publicó en su canal de YouTube, Juan de Dios le suplicó por su perdón.

"Amor sé que vas a ver esto, ya te lo dije en persona, pero por favor perdóname. Entiéndelo, no puedo borrar algo que hice en el pasado, me arrepiento mucho, voy a cambiar, voy a ser un hombre diferente, voy a hacer todo lo que tu me digas, lo juro, no te voy a ocultar nada". Meses después las cosas entre "JukiLop" se arreglaron.

En una anterior post Juan de Dios Pantoja dejó muy en claro que nadie podría separarlos. "Muchos han intentando arruinar nuestra relación y por fortuna esta más fuerte que nunca, te amo mi nena, siempre estaré para ti. JPTLV ❤️".