"Ya ni me acuerdo", Lyn May revela su interminable lista de OPERACIONES

México. Lyn May jamás ha ocultado que se ha hecho varias operaciones en su cuerpo y aunque en un principio le molestaba mucho porque le preguntaban al respecto, ahora lo toma con mucha naturalidad.

Circula en redes sociales un video en el que se ve que Gustavo Adolfo Infante entrevista a Lyn May y le pregunta por el número de operaciones que se ha hecho durante toda su vida.

"¡Ya ni me acuerdo...! Unas cincuenta, yo creo", responde Lyn May a Infante, quien se muestra soprendido por la respuesta de la vedette originaria de Acapulco, Guerrero, México, quien a sus 70 años de edad sigue vigente en los escenarios.

"Poco a poco me he ido arreglando y creo que he ido bien, me he operado las bubis, porque al tener bebés se te caen, y se me cayeron; de estas me he operado como cinco veces", cita Lyn May a Infante en la misma entrevista.

Liliana Mendiola, nombre real de Lyn May, es una famosa vedette y bailarina que se hizo famosa en los años setenta al participar en películas como Tívoli, Noches de cabaret y Las cabareteras, y jamás ha ocultado que se ha sometido a varias cirugías plásticas.

En otra entrevista con Infante, Lyn May destacó que una de las primeras veces que se operó su cara lo hizo porque una mujer la convenció diciéndole que haría que se pareciera a María Félix, pero fue una mala experiencia que pudo atentar contra su vida.

En esa ocasión el rostro de la actriz aumentó de volumen tras esa operación, puesto que le quedó inflamada y lo lamentó, sobre todo por haber sido ignorante y haberle creído a esa mujer que no era una profesional.

En entrevista con Ventaneando también Lyn May reveló que una vez le operaron aceite en su cara, era aceite de bebé y también la trajo malas consecuencias, pero pudo recuperarse lentamente.“Abusan porque uno es joven o porque uno es inexperto. Por sacarte dinero, te dicen que es de lo mejor, ¡pero no es!”.

A Lyn May le salieron unas bolitas en su cara, luego de dejar que se la tocaca gente inexperta con tratamientos inadecuados, pero gracis a su cirujano José Hachar ha podido recuperarse, lo ha contado también en varias entrevistas.