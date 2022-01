"Ya no me estén fregando", Eric del Castillo ante las críticas por no vacunarse contra el Covid-19

El actor de cine, teatro y televisión Eric del Castillo, así como su señora esposa Kate Trillo Graham, se mantienen firmes en su postura de no vacunarse contra el Covid-19. En una charla que tuvo con unos medios de comunicación, el histrión de 87 años de edad y originario de Celaya, estado de Guanajuato, México, se mostró molesto ante los señalamientos en su contra por no querer inocularse.

El papá de la actriz Kate del Castillo y de la periodista Verónica del Castillo, manifestó que él su esposa están saludables, "estamos bien gracias a la medicina alternativa que existe". Tiene pensado hacerse una prueba contra el Covid-19, pero no por dudar de su salud.

Sino para decirle a mucha gente que estoy sano, punto, ya no me estén fregando.

Desde el año pasado, Eric del Castillo se mantiene decidido a no vacunarse contra el virus SARS-CoV-2, por lo cual ha sido muy cuestionado y criticado. Mencionó que esto le provoca mucho coraje con los medios de comunicación.

"Están causando que no me contrate la gente, eso que quede muy claro, me están haciendo mucho daño", expresó. "Que me hagan una prueba, a lo mejor yo estoy más sano que los que se vacunan, mejor que mi hija".

Dejó muy en claro no estar en contra de la vacuna, "y debo reconocer que gracias a ella han bajado las defunciones", sin embargo, siente que la madre de sus hijas y él "no lo necesitamos, punto, que se entienda, hay libertad, o si no hay libertad entonces ya nos llevó la chin...".

Por otra parte, la Secretaría de Salud registró un nuevo récord en registro de contagios Covid-19 en México, sumando 47 mil 113 casos en un lapso de 24 horas.

México llegó así a un total de 4 millones 349 mil 182 casos, además de 227 muertes para llegar a 301 mil 334 decesos totales, desde que se registró el primer caso de coronavirus en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el 28 de febrero del 2020.

Nuestro país se mantiene como el decimosexto país en el mundo en número de contagios confirmados y es el quinto con más decesos por esta causa, por detrás de Estados Unidos, Brasil, India y Rusia, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.