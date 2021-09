"Ya no puedo, te lo suplico", revelan motivo de la salida de Kimberly Flores de "La casa de los famosos"

La semana pasada la modelo guatemalteca Kimberly Flores salió de "La casa de los famosos", reality show de Telemundo en el cual participan varias celebridades. La salida de la esposa de Edwin Luna, líder y vocalista de La Trakalosa de Monterrey, sorprendió a todos sus compañeros y durante la emisión de ayer lunes, se dio a conocer el motivo que originó todo esto.

El cantante mexicano Edwin Luna viajó desde Monterrey, Nuevo León a la Ciudad de México (donde se llevan a cabo las grabaciones de este show de televisión), para suplicarle a su esposa que saliera de "La casa de los famosos" y regresara a su hogar, pues sus hijos no la estaban pasando nada bien ante su ausencia y por los escándalos que ha protagonizado.

Kimberly Flores causó mucha controversia por su supuesta infidelidad a Edwin Luna; recordemos que durante su estancia en "La casa de los famosos", anduvo muy coqueta con el actor Roberto Romano. De acuerdo con el cantante del Regional Mexicano, varias publicaciones que se hicieron al respecto sobre su esposa, fueron enviadas a su hijo Elian de 14 años de edad.

"Hay que platicar muchas cosas que no sabes, vamos por partes", le dijo Edwin a Kimberly. "Mírame a los ojos, tienes que irte conmigo, Elian está mal, le mandaron unas notas tuyas, afuera no es como tú crees".

Elian vio unas notas tuyas y empezó a gritar que eras una prostituta, que cuando llegaras a la casa te iba a correr, que él no te quería con nosotros.

Asimismo Edwin Luna manifestó que su pequeño hijo Damián de 6 años, llora cada tercer día: "dice que dónde está su mamá, a mí me dio un ataque (de ansiedad) hace dos días, Arely me tuvo que calmar. Gianna se asustó, ya no puedo, por lo que más quieras, te lo suplico por mi vida".

El ex esposo de la actriz Alma Cero, con lágrimas en sus ojos expresó a Kimberly Flores: "tú me pediste algo cuando entraste aquí (a 'La casa de los famosos'), me pediste que cuidara a mis hijos, ya no puedo, si tú te vas conmigo vas a ver que tenemos una vida hermosa".

Por su parte Kimberly Flores mencionó que tanto ella como su familia tomaron la decisión juntos de que ella ingresara al reality show de Telemundo, pero por ellos había decidido salir.

El pasado viernes "la jefa" de "La casa de los famosos", sorprendió a todos los inquilinos al hacer este anuncio: "debido a una situación personal, Kimberly se ha ido de 'La casa de los famosos', les quiero aclarar que no es nada que no tenga solución, son situaciones que ella necesitaba resolver, más tarde les daré más información".

En redes sociales surgieron los rumores de que Edwin Luna llegó furiosos al foro donde se realiza el show antes mencionado, pidió a la producción hablar con su esposa pues debía decirle algo muy importante; se llegó a especular que se trataba del divorcio.

