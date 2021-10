"Ya no quiero otro", el comediante Teo González entre lágrimas, habla sobre el infarto que sufrió

Teo González, "el comediante de la cola de caballo", tuvo un encuentro con varios medios de comunicación tras ser dado de alta de un hospital en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde permaneció tres días tras sufrir un infarto. El comediante mexicano de 60 años de edad y originario de León, Guanajuato, no pudo evitar las lágrimas al hablar de este susto que se llevó tanto su familia como él.

Ya no quiero otro, no quiero pasar por esto y asustar a mi familia, asustarme yo.

El comediante comentó que no hay una causa en específico para el infarto que sufrió la semana pasada, "no hay antecedentes en mi familia, no sé, me tocó, es como un accidente". Ante este tipo de situaciones, externó que las fibras "se me mueven mucho, entonces por eso el llanto y sentimiento, pero siempre he pensado que todo trabaja para el bien".

El pasado jueves 14 de octubre, Teo González sufrió un infarto en su hogar y fue trasladado de emergencia a un hospital. Este fin de semana fue dado de alta y a través de sus redes sociales, informó a sus fieles seguidores, ya estar mejor y recuperándose en casa.

En su charla con la prensa de espectáculos, el comediante dio detalles de la cirugía a la que fue sometido.

"Destaparon una vena, una placa de colesterol se desprendió y provocó que las grasas se hicieran un tapón, hay un pequeño video donde la arteria principal del corazón, son tres, y la primera estaba tapada".

Teo González agradeció estar vivo y poder estar con su familia; agradeció a todas las personas que lo incluyeron en sus oraciones.

