Ya no siento dolor: Olivia Newton-John

"Ya no siento dolor". Así la cantante y actriz australiana, Olivia Newton-John explicó como ha llevado se segunda batalla contra el cáncer de seno, luego de anunciar a principios de este año que nuevamente sufre dicha enfermedad.

Thank you to the kind gentleman who gave me these beautiful flowers at last nights Vina Del Mar concert! So kind of you x Una publicación compartida por Olivia Newton-john (@therealonj) el 24 de Feb de 2017 a la(s) 3:03 PST

Además, la artista de 69 años manifestó en entrevista con Closer Weekly Thursday que "estoy feliz de decir que estoy trabajando nuevamente".

A pesar de ser diagnosticada de nuevo después de vencer la enfermedad hace 25 años, Newton-John afirmó estar decidida a seguir buscando música y conectarse con sus fanáticos en el escenario.



Sweet Penny needs a home!KTTV this morning #livonmusic Una publicación compartida por Olivia Newton-john (@therealonj) el 10 de Feb de 2017 a la(s) 5:15 PST

La cantante agradeció el apoyo y amor de familiares, amigos y seguidores

"Cuando logro cantar las canciones que amo, es como un regalo", aseguró. Asimismo explicó que "estar en el camino con mi banda ha sido curativo para mi. Por supuesto, fue aterrador. Pero las palabras que se me vinieron a la mente fueron: ¡esto también pasará! Solo tenía que creer que iba bien", añadió.

Incluso, la protagonista de "Grease" (Vaselina) compartió que desarrolló una relación positiva con su cuerpo: "Hablé con mi cuerpo. Afirmé que estaba saludable y fuerte. La depresión suprime tu sistema inmune. Traté de dejar de pensar en mis problemas centrándome en las cosas que me apasionan".

En septiembre, la cantante aseveró que usó cannabis medicinal para lidiar con el dolor severo que experimentó al caminar, y defendió ese tipo de tratamientos. "La gente tiene esta visión desde los años 60 de personas que están sentadas, ya sabes, drogadas, y creo que no se trata de eso".

"Esta planta es una planta curativa. Creo que tenemos que cambiar la visión de lo que es porque me ayudó mucho y me ayudó con el dolor y la información", agregó. via GIPHY

En 2012, 20 años después de que la artista peleara por primera vez contra el cáncer, lanzó el Centro de Bienestar e Investigación Olivia Newton John, en Melburne, Australia, el cual busca ayudar a personas que sufren la misma condición.



Sobre la cantante.

Olivia Newton-John nació en Cambridge, (26 de septiembre de 1948), y es una cantante de música pop y actriz de cine australiana, nacida en Reino Unido y de origen judeo alemán y checo.

Gorgeous gift book of flowers from talented floral master extraordinaire @jeffleatham. Thank you Jeff! Love the gardenia!! Una publicación compartida por Olivia Newton-john (@therealonj) el 10 de Feb de 2017 a la(s) 6:04 PST

Según información en su biografía, es hija de madre judía alemana y padre británico de origen galés. Cuando solo tenía 5 años se trasladó a Australia con su familia, ya que a su padre le ofrecieron un trabajo como profesor en una universidad de Melbourne.

Tuvo una hermana, la actriz Rona Newton-John, la cual falleció de cáncer. Se la conoce por el apodo Livvy, de Olivia. Su abuelo materno fue el alemán Max Born, que obtuvo un Premio Nobel de Física. En Australia, donde transcurrió su infancia y adolescencia, estudió en la Universidad de Melbourne.

Hanging out in my @equestriandesign pants fashionable super comfy great fit for me AND my beautiful daughter @chloelattanzi Una publicación compartida por Olivia Newton-john (@therealonj) el 20 de Oct de 2016 a la(s) 10:40 PDT

Los inicios de Newton-John como cantante se remontan al instituto, en un grupo femenino llamado Sol Four.

Su primer álbum "If Not For You" grabado en 1971, llegó a Estados Unidos y consiguió tres singles de mediano éxito: "Banks of The Ohio", "Me and Bobby McGee" (versión de una canción ya existente) y "If Not For You".

Dos años después presentó su segundo álbum "Let Me Be There", destacando la balada country "Take Me Home Country Roads".

Newton-John también ha sido actriz, y ha participado en películas de carácter musical. Su mayor éxito fue "Grease", con John Travolta.

Las siguientes no tuvieron igual éxito, en especial "Xanadu", que fracasó a pesar de la participación de Gene Kelly y de la música compuesta por Jeff Lynne, miembro fundador de la Electric Light Orchestra (E.L.O.).

Olivia Newton-John y John Travolta. Foto: Twitter

Tampoco triunfó "Two of a Kind", mal acogida por el público aunque su banda sonora fue igualmente un gran éxito.

Olivia Newton-John tiene una estrella con su nombre en Hollywood Boulevard, en reconocimiento de su extraordinaria trayectoria.

Con información de El Universal.