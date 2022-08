"Ya no siento la emoción que sentía al principio", la confesión de Park Seo Joon al Wooga Squad

En uno de los episodios del reality show "In the SOOP: Friendcation", el actor surcoreano Park Seo Joon, se sinceró con sus amigos Peakboy, Choi Woo Shik, Park Hyung Sik y V de BTS, con quienes conforma el Wooga Squad, con respecto a lo agotador que ha sido últimamente su carrera artística, lamentando no haber suficiente tiempo para tomarse un merecido descanso.

Todo comenzó cuando el Wooga Squad se trasladaba a un lugar en Goseong, en la provincia de Gangwon, Corea del Sur, a donde viajaron el pasado invierno, para grabar el reality show "In the SOOP: Friendcation".

"In the SOOP: Friendcation", con el Wooga Squad, transmitido a través de JTBC y Disney+.

Durante el trayecto, V de BTS les preguntó a sus entrañables amigos si tenían una lista deseos. El actor y cantante Park Hyung Sik, compartió que antes de morir, quiere practicar paracaidismo y volar en helicóptero hasta la cima de una montaña y bajar esquiando. El rapero Peakboy mencionó que este año tomaría unos retratos familiares.

Por su parte, el actor Choi Woo Shik, expresó su anhelo de dirigir y/o producir una película, serie o un programa de variedades. Mientras que Kim Taehyung, mejor conocido como V, dijo que desea vivir en el extranjero, en un lugar rodeado por la naturaleza.

Park Seo Joon, manifestó que últimamente esa ha sido su mayor preocupación, no hay nada que quiera hacer, pues todo se convierte en trabajo.

No está mal sentir cierto vacío, empecé a preguntarme, por qué viví sin descanso, cuando puedo ser feliz, sin tener una vida tan ajetreada.

Park Seo Joon es uno de los actores más reconocidos de Corea del Sur.

Asimismo, confesó a sus amigos del Wooga Squad que ama actuar, sin embargo, no ha estado sintiendo las emociones que experimentaba al principio de su carrera. "Me gusta filmar y disfruto mucho, pero, ya no siento la emoción que sentía al principio, estoy en una época en la que siento ese conflicto (interno), creo que estoy comenzando la segunda etapa de mi vida como actor (y personal)".

Park Seo Joon, de 33 años de edad y originario de Seúl, Corea del Sur, debutó como actor en el 2011, en la película "Perfect Game". Ha protagonizado varios K-Dramas como "Kill me, heal me", "She was pretty", "Hwarang: The Beginning", "¿Qué le ocurre a la secretaria Kim?", "Itaewon Class" y otros.

Asimismo, ha estelarizado películas como "Midnight Runners", "The Divine Fury" y "Dream". Tuvo un cameo especial en la aclamada y galardonada película "Parásitos", del cineasta surcoreano Bong Joon-ho.

Como parte de su trayectoria, ha sido conductor de Music Bank, de premiaciones como SBS Drama Awards, ha hecho diversas campañas publicitarias, participado en algunos videos musicales y más.

En su charla con el Wooga Squad, Park Seo Joon lamentó no haber tenido suficiente descanso, ante el arduo trabajo que ha tenido en los pasados años. "Hablar sobre esto ya es un descanso", le dijo su amigo Choi Woo Shik, a lo que Peakboy reiteró que es importante descansar.

Ante esto, con respecto a las vacaciones que se tomaron para filmar "In the SOOP: Friendcation", Park Seo Joon externó, "estamos teniendo un buen descanso".