"Ya no somos ni seremos", la canción que Christian Nodal lanza entre la polémica ruptura con Belinda

Unos días después, Belinda rompió el silencio y mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, agradeció a sus "Belifans" por todo el amor "que siempre me han demostrado"; manifestó estar pasado por días difíciles. "Ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho".

Mientras que algunas personas creen que "Ya no somos ni seremos" está dedicada a la cantante y actriz Belinda , a quien el año pasado le había dado el anillo de compromiso, sus fans le están demostrando su incondicional apoyo.

En otra parte, Christian Nodal canta que lo que duró varios meses, "va a dolerme para toda una vida, cuando dije: 'haz lo que quieras, vete si te quieres ir, no era lo que quería".

Pero no puedo borrarte

"No saben cómo se me llena el pecho de felicidad, por fin después de casi dos años de guardar tanta música, este viernes comienza a salir mi música. Gracias a todos mis fans por la paciencia, amor y apoyo".

A menos de una semana de haber confirmado su separación de Belinda y anunciar haber firmado un importante contrato con Sony Music México , el cantante y compositor Christian Nodal de 23 años de edad, lanzó su nueva canción "Ya no somos ni seremos" , un tema de su autoría y según muchos de sus fans, en la letra habla de su ahora ex prometida.

