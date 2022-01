"¡Ya no tengo nada!": Silvia Pinal dice sentirse con ganas de vivir tras combatir el COVID-19

México. La primera actriz y productora mexicana Silvia Pinal celebra que ya no tiene Covid-19 agradeciendo a la vida y a Dios por la oportunidad que le dan de estar con bien de salud. "¡Ya no tengo nada!", expresa en entrevista con Ventaneando.

Silvia Pinal se muestra feliz de la vida porque logró combatir al virus del que se contagió días atrás. Tras hacerse pruebas dio negativo . “¡Claro que ya no tengo nada!, y buen trabajo me costó. Me siento perfecta, me siento muy bien, me siento con ganas de vivir, de reír, de correr y todo eso."

La señora Pinal, de 90 años de edad, también comparte a Ventaneando que está siguiendo al pie de la letras todas las indicaciones de su médico, come "como Dios manda" y se deja apapachar por su familia, particularmente por sus amados hijos.

Y en un mensaje de año nuevo para el público del programa de Pati Chapoy, la señora Pinal expresa: "Les digo, muchas gracias, feliz año y que Dios nos bendiga a todos y que nos dé harto dinero”.

Silvia Pinal y su hija Alejandrfa Guzmán. Foto de Instagram

Sylvia Pasquel, hija de Silvia Pinal, también ha hecho público en entrevista con periódico de espectáculos en CDMX que su famosa mamá ya no tiene COVID-19, después de que el pasado 23 de diciembre fuera hospitalizada debido a que dio positivo a una prueba del virus.

Por fortuna los síntomas que la primera actriz enfrentó fueron leves y pudo salir adelante con todos los cuidados primero en el hospital, luego en su residencia en CDMX.

Días atrás doña Silvia se manifestó triste y preocupada porque contagió del mismo virus a su hija Alejandra Guzmán, quien permaneció a su lado cuidándola tras haberse contagiado, pero ambas se encuentran afortunadamente del todo bien ya.

Doña Silvia Pinal es originaria de Guaymas, Sonora, México, y desde su juventud comenzó a destacar en el mundo del espectáculo, principalmente en el cine en películas como Un extraño en la escalera y El inocente; pudo convertirse en una gran figura desde los años cincuenta y siempre se ha mantenido vigente en la actuación.