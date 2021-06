"Ya pasé página", responde Danna Paola al ser preguntada sobre Eleazar Gómez

Luego de que Eleazar Gómez fuera puesto en prisión y posteriormente liberado, la relación del actor con la cantante Danna Paola volvió a ser el foco de atención, tras más de una década en la que fueron pareja sentimental.

Había sido a finales del año pasado cuando se reportó que Eleazar Gómez había sido detenido tras violencia física contra su entonces pareja, la modelo Tefi Valenzuela, y tras unos cinco meses, fue puesto bajo libertad condicional.

Ante ello, Danna Paola ya había hecho un pronunciamiento algo indirecto acerca del escándalo alrededor de su ex novio, aunque la relación que ambos vivieron desde que protagonizaron ‘Atrévete a soñar’ ha sido muy comentada hasta hoy en día.

En una reciente entrevista en el programa Ventaneando, a Danna Paola nuevamente se le preguntó acerca de su ex, y sobre cómo se sentía acerca de su detención.

Aunque la actriz y cantante dijo que se negaría a hablar más al respecto, su respuesta fue bastante clara y contundente acerca de cómo se siente acerca de su antigua relación.

Agregó, hoy en día ya no le interesa lo que ocurre en la vida de su ex pareja, de la que recordamos que inició cuando ella aún era menor de edad, y que se vio envuelta en muchos chismes y escándalos, tanto por la diferencia de edades como por los señalamientos de que él era violento y abusivo con ella.

“Creo que cuando la vida te pone en una situación como la que estoy ahorita, uno tiene que pasar página y no hablar de algo que ya no me interesa”.