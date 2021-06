"Ya pasó por aquí", dijo Lupillo Rivera sobre Belinda; usuarios de redes sociales arremeten contra él

Cuando Belinda y Lupillo Rivera fueron coaches de La Voz México en 2019, fueron muy buenos amigos y posteriormente, supuestamente tuvieron un romance. Tan enamorado estuvo el llamado "Toro del corrido" de la joven cantante del pop latino y actualmente prometida del cantautor Christian Nodal, que se hizo un tatuaje con su rostro en su antebrazo izquierdo.

El pasado 25 de mayo Christian Nodal le dio a Belinda el anillo de compromiso (con un valor de 3 millones de dólares). Unos días antes, el día 21 de mayo para ser precisos, el hermano de Jenni Rivera acudió un tatuador profesional en Ciudad Guzmán, Jalisco, para taparse el tatuaje que tenía de la "Boba niña nice".

Recientemente Lupillo Rivera compartió en sus redes sociales el video donde mostró el proceso que llevó a cabo, para cubrir el tatuaje de Belinda. Para sorpresa de sus seguidores, el tatuador siguió las indicaciones del cantante y simplemente le diseñó una mancha negra sobre el controvertido tatuaje.

El tío de Chiquis Rivera recibió toda clase de comentarios y burlas, pero fue uno de sus comentarios lo que generó muchas críticas en su contra. Una usuaria de Instagram le escribió: "señor Lupillo no sé por qué, pero siento que lo hace nomás de ardor, porque se va a casar doña sapito", a lo que el intérprete del Regional Mexicano le respondió:

Nombre...ya pasó por aquí.

Este comentario de Lupillo Rivera le valió muchas críticas, ya que dio a entender que Belinda habría sido su pareja sentimental y sexual. "Que pena me das, 'ya pasó por aquí', ni que fueras tan guapo", expresó una usuaria de Instagram.

Otra persona le sugirió que respetará a su prometida y se abstuviera de hacer esos comentarios. "De una mujer que estuvo en tu vida no se habla de esa manera y más si tu mujer estará ahí viendo los comentarios que haces".

Asimismo le dijeron a Lupillo Rivera que su prometida Giselle Soto, no merece que le falte al respeto hablando de esa manera de una de sus ex novias, "eso no es correcto". El cantante recibió muchas críticas: "ardido poco hombre", "Christian Nodal tiene que ponerlo en su lugar" y muchos comentarios más.

