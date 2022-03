¿Ya piensa en eso? Sylvia Pasquel revela qué haría con la herencia de Silvia Pinal

México.- Hace algunos meses, la primera actriz Silvia Pinal se contagió de Covid-19, momento en el que desató una gran preocupación, por fortuna logró recuperarse sin ningún problema, gracias al apoyo médico y familiar que recibió.

Tras dicha situación, Sylvia Pasquel, su hija, fue cuestionada durante una invitación a Netas Divinas sobre lo que deseaba hacer con la herencia que le dejaría su madre el día que ya no esté en este mundo y lanzó una contundente respuesta.

Todo comenzó cuando le preguntaron sobre lo qué haría en caso de que fuera ella quien recibiera toda la herencia de su madre y no sus hermanos ¿Repartiría algo? Entonces contestó lo que realmente haría, pero de una manera muy peculiar.

La actriz Sylvia Pasquel destacó que para ella el dinero no es primordial, pero hay otros elementos que le resultan lo mejor y no necesario tienen un costo monetario, eso sí es lo que compartirá con su familia.

Según externó, la mejor herencia que su madre Silvia Pinal podría dejarle son todos aquellos momentos que han compartido juntas y con sus seres queridos, así que sería lo que realmente compartiría cuando su madre ya no esté presente.

"Para mí, lo que creo que es la mejor herencia es lo que he compartido y lo que he vivido en vida con ellos [sus seres queridos]. De la misma manera, recordó cómo su madre le ha inculcado ser una mujer independiente a lo largo de su vida.

"Afortunadamente, en estos casi 54 años que tengo de carrera, mi mamá me enseñó a trabajar y tengo mi propio patrimonio. Lo que he logrado como trabajadora es suficiente para mí, no necesito más, no pido más", sentenció.

Aunque al referirse a la herencia que ella ha creado a lo largo de su carrera artística, destacó que planea darles algo a sus personas más allegadas.

Sylvia Pasquel revela qué haría con la herencia de Silvia Pinal

"Tengo pensado compartirlo con mis hermanas, con mi hija, con mi nieta, porque no todo se lo voy a dejar a mi hija y a mis nietas, también tengo seres queridos a los que les quiero dejar algo, a lo mejor un primo", explicó Pasquel.

Cabe recordar que Silvia Pinal es una de las figuras del mundo del espectáculo mexicano más ricas, pues su fortuna está valuada en nada más y nada menos que mil millones de pesos mexicanos, además de propiedades, negocios y diferentes acciones.

